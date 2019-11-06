Apple, genişletilebilir akıllı yüzük patenti aldı

Günlük hayatta kullandığımız birçok sıradan parça teknoloji ile birleşince, ortaya bambaşka şeyler çıkabiliyor. Apple ise tahmin edebileceğinizden çok farklı bir giyilebilir teknoloji üzerinde çalışıyor: Genişletilebilir akıllı yüzükler.

Apple'ın aldığı yeni bir patente göre şirket, sadece yüzükleri akıllı hale getirmek istemiyor, aynı zamanda onları genişletmek için de farklı yollar arıyor. Şimdi hep birlikte bu tasarımlara bir göz atalım.

Apple'ın akıllı yüzük tasarımları, halkanın altından çıkan genişletilebilir bölümlerden oluşuyor. Aşağıdaki ikinci tasarıma baktığımızda ise, birbirinin içinden çıkan farklı bölmeler olduğunu görüyoruz.

Aşağıdaki diğer tasarıma baktığımızda ise iki halkadan oluşan akıllı yüzüğün, genişletildiğinde bir ekran halini aldığını görebiliyoruz.

Son tasarıma baktığımızda, kıvrılmış halde bulunan iki ayrı ekran karşımıza çıkıyor. Bu ekranlar, açıldığında parmak boyunca uzanıp tam bir ekran halini alıyor.

AKILLI YÜZÜK PATENT BİLGİLERİ

Apple'ın aldığı patentleri kısaca inceledikten sonra şimdi de patent dosyalarında yer alan bilgilere bir göz atalım. Yukarıdaki akıllı yüzükler; çeşitli hareket sensörleri, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları dahil olmak üzere, çeşitli sensörlere sahip. Patent bilgilerinde, aynı zamanda akıllı yüzüklerin diğer cihazlarla iletişim kurabileceğinden de bahsediliyor.

Apple'ın yukarıdaki gibi bir akıllı yüzük üretip piyasaya sürmesi, şimdilik pek olası değil. Apple gibi büyük şirketler, aslında çok sayıda patent başvurusunda bulunuyor ve bu patentlerin çoğu hayata geçirilmiyor. O yüzden Apple'dan net bir bilgi gelmediği sürece, bu tasarımlar birer hayalden ibaret.

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