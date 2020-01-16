Apple, Google ve Amazon, akıllı evler için güçlerini birleştirdi

Evlerini akıllı hale getirmek isteyen birçok insan, zaman zaman bazı sorunlar yaşayabiliyor. Hangi akıllı sistemlerin birbirleriyle uyum içinde çalıştığı veya hangi akıllı telefon ve hoparlörün akıllı evlerle uyumlu olduğu, bazen kafa karışıklığına neden olabiliyor.

Bu karışıklığa bir son vermek isteyen Apple, Google ve Amazon gibi büyük şirketler, akıllı evlerde tek bir standart oluşturmak için güçlerini birleştirdi.

UYUMLULUK İÇİN TEK BİR STANDART OLACAK

Dev teknoloji şirketleri, akıllı evlerde IP bazında iletişim için tek bir standart oluşturacak ve cihazların birbirleriyle daha fazla uyum içinde çalışması sağlanacak. Bu durum ayrıca geliştiricilerin yeni ürünler üzerinde çalışmasını kolaylaştıracak.

Akıllı evler için tek bir standart devreye girdiğinde ise kullanıcılar, herhangi bir akıllı ürün satın alırken uyum sorunu yaşamayacak.

Apple, Google ve Amazon gibi şirketlerin üzerinde çalıştığı yeni iletişim protokolünün özellikleri yıl sonuna doğru belli olacak. Daha sonra ise piyasaya bu standarda uygun akıllı ev cihazları sürülecek.

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