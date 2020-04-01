Apple, hava durumu uygulaması Dark Sky'ı satın aldı

Yerel hava tahminleri ve dakikalık tahminler yapması ile bilinen mobil uygulama Dark Sky, Apple tarafından satın alındı.

Darsk Sky'ın geliştiricisi Adam Grossman, Apple ile kurulan ortaklığın, uygulamayı çok daha fazla kişiye ulaştıracağını açıkladı. Ancak bu açıklama Apple'ın yaptıklarıyla bir hayli çelişiyor.

ANDROID'DEN KALDIRILDI

Apple, Dark Sky'ı satın aldıktan sonra, uygulamayı android mağazasından kaldırma kararı aldı. Bu da milyonlarca android kullanıcısının uygulamaya erişemeyeceği anlamına geliyor.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, uygulamanın Android'den kaldırılmasına tepki göstererek Apple'a sitemde bulundu.

Şu anda aktif bir aboneliği bulunan android kullanıcıları ise uygulamayı 1 Temmuz'a kadar kullanabilecek.