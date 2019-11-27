Apple, Hindistan'daki iPhone üretimini genişletiyor

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları devam ederken dünya devi Apple, artık Çin'e bağlı kalmak istemiyor. Çin'deki tedarik zincirini yeniden yapılandırmak isteyen şirket, geçtiğimiz haftalarda tedarikçilerine haber göndermişti.

Yeni gelen bilgilere göre Apple, maliyetin daha ucuz olduğu Hindistan'da iPhone üretimine başladı. Ülkedeki üretimi daha da artırmayı planlayan şirket, ayrıca parça üretimini de burada yapmayı planlıyor.

1.6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Hindistan'ın Bilgi Teknolojileri Bakanı Ravi Shankar Prasad; üretimin bununla sınırlı kalmayacağını belirterek, Apple'ın bileşen ve iPhone ihracatının bu yılın sonuna kadar 1.6 milyar dolara ulaşacağını açıkladı.

Apple'ın tedarik ortaklarından Salcom ve Foxconn şirketlerinin de Hindistan'da oldukça büyük yatırımlar yapacağı söyleniyor.

Örneğin Salcom, önümüzdeki beş yıl içinde 300 milyon dolara yaklaşan yatırımlarla şarj cihazları ve çeşitli bileşenleri Hindistan'da üretecek. Hindistan hükümeti, Salcom'un bu üretimle 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı.

Aynı zamanda Foxconn, üretim tesislerinin sayısını ikiden dörte çıkararak daha fazla iPhone montajı yapmayı planlıyor.

Hindistan, özellikle Pekin ile Washington arasındaki mevcut ticaret gerilimi göz önüne alındığında, Apple'ın Çin'e olan bağlılığını azaltmasına yardımcı olabilir. Ancak her ne kadar Apple ve tedarikçileri ülkede yatırımlarını genişletse de Hindistan, altyapı açısından hâlâ oldukça geride.

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