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Apple hisseleri sert düşüşte

Şirketin açıklamasına göre, yüzde 8.18’lik düşüşle 50 milyar dolarlık bir kayıp yaşandı.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 04:53..
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Apple hisseleri sert düşüşte

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin, Çin ekonomisindeki zayıflamadan ve beklentilerden düşük iPhone satışlarından etkilendiğini açıklamış ve bunun sebebi olarak ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret gerginliklerini göstermişti.

ABD’de piyasalar açılış öncesi işlemlerde sert düştü. Apple’ın, Çindeki performansındaki düşüş sonrası, yılın ilk çeyreği için kar beklentisini düşürmesiyle ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesinde sert düştü.

YATIRIMCILARDA ENDİŞEYE SEBEP OLDU

Beklentinin altında açıklanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi’de yatırımcılarda endişeye sebep oldu.Gelişmeler etkisiyle, Dow Jones yüzde 1.59, Nasdaq yüzde 2.74 ve S&P yüzde 1.64 düştü. Dolar Euro karşısında yüzde 0.10 kayıpla 1.1357 değerinden işlem görüyor.

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