taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8274
Euro
6.598
Altın
1337.27
Borsa
92605.84
Gram Altın
250.3

Apple Intel’in modem birimini satın almak istiyor

Apple, Intel'in akıllı telefon modem birimini satın almak için görüşmelerine hız kazandırdı.

DHA | 13.06.2019 - 09:23..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, akıllı telefonlar için bağlantı modemleri üreten Intel'in modem departmanını satın almak istiyor. Özellikle Qualcomm ile yaşadığı patent anlaşmazlıklarıyla bir hayli geride kalan Apple, yarı iletken üreticisi Intel’in modem birimini satın almak için görüşmelerini sürdürüyor.

Intel, modem birimini parçalar halinde satmaya sıcak bakıyor. Intel’in Almanya’daki çip üreticisi Infineon’un modem operasyonlarını satın almasının ardından, Intel’in söz konusu modem biriminin en güçlüsü olarak değerlendirilen Almanya’daki birimiyle Apple yakından ilgileniyor.

apple

APPLE KENDİNE ÖZEL BİR MODEM OLUŞTURMAK İSTİYOR

Olası anlaşmanın Apple’ın kendi cihazlarına özel bir modem oluşturma planlarını destekleyeceğine dikkat çekilirken, iki şirket arasındaki görüşmelerin geçen yıldan bu yana devam etmesi ve henüz sonuçlanmaması sebebiyle söz konusu anlaşmanın başarısız olabileceği vurgulandı.

Bazı kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise  Apple, Qualcomm ile yaşadığı patent sıkıntıları nedeniyle Intel'in modem birimini satın almak için görüşmelere başladı, ancak daha sonra Qualcomm ile her konuda anlaşan Apple, Intel ile görüşmeleri sonlandırdı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

48
Trump, Polonya'ya F-35 sattı

Trump, Polonya'ya F-35 sattı

43
Yeni askerlik sisteminde terhis tartışması

Yeni askerlik sisteminde terhis tartışması

84
Rusya 20 ton kayısı tezgâha çıkarmama kararı aldı

Rusya 20 ton kayısı tezgâha çıkarmama kararı aldı

66
Düğün fotoğrafçılarının doğal platosu Akçakoca

Düğün fotoğrafçılarının doğal platosu Akçakoca

14
Meclis'in gündeminde faytoncular var

Meclis'in gündeminde faytoncular var

49
Adana'da dedikodu kavgası: 1 yaralı

Adana'da dedikodu kavgası: 1 yaralı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir