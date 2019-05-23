Apple iOS 13'ü, 3 Haziran'da tanıtacak

Apple'ın yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı yeni mobil işletim sistemi iOS 13'ün tanıtılacağı tarih kesinleşti. 3 Haziran'da gerçekleştirilecek WorldWide Geliştirici Konferansı (WWDC) etkinliği için basın davetiyelerini göndermeye başlayan Apple, iOS 13'ün de 3 Haziran'da tanıtılacağını resmen açıklamış oldu.

APPLE İLK DEFA AÇIKLAMA YAPACAK

San Jose, Kaliforniya’da bulunan McEnery Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte, Apple iOS 13 ile ilgili ilk defa açıklamalarda bulunacak. iOS 13 ile ile gelen özelliklere değinecek olan Apple, aynı zamanda iOS 13'ün yayınlanma zaman çizelgesini de açıklayacak.





DİĞER İŞLETİM SİSTEMİ GÜNCELLEMELERİ DE TANITILABİLİR

Apple'ın ayrıca söz konusu etkinlikte watchOS, tvOS ve macOS gibi işletim sistemlerinin yeni sürümlerini tanıtması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl aynı etkinlikte hiçbir yeni donanım duyurusu yapmayan ve sadece yazılıma odaklanan Apple, bakalım 3 Haziran'da ne gibi yenilikler ile karşımıza çıkacak?





iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE MODELLERİ

2019 yılında çıkacak yeni iPhone modelleri

iPhone XS

iPhone XS MAX

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK iPHONE MODELLERİ

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5S

iPhone 5C

iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3G S

iPhone 3G

iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPAD MODELLERİ

2016 iPad Pro - 12.6 inç

2017 iPad Pro - 12.6 inç

iPad Pro - 10,5 inç

2018 iPad Pro - 11 inç

iPad Air 2

iPad Air 3

iPad 5

iPad 6

iPad Mini 4

iPad Mini 3

iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK iPAD MODELLERİ

iPad Mini 2

iPad Air

iOS 13 İLE GELECEK YENİLİKLER

Yenilenen sağlık uygulaması

Apple'ın son yıllarda ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, iOS'un yeni sürümünde de kendini gösterecek. Yenilenen Sağlık uygulamasında 'Günlük Rapor' adı verilen yeni bir menü olacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktiviteler detaylı olarak incelenebilecek.

Yeni harita uygulaması

Apple'ın harita uygulamasında, ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek. Bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak için haritayı kullanmak daha kolay olacak.

Yeni mail uygulaması

Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde ise istenmeyen e-postaların önüne geçilecek. iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te, kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak.

Yeni mesajlar uygulaması

Mesajlar uygulaması ise, WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşecek. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebileceği gibi kullanıcı adı da belirleme şansına sahip olacak. Bu bilgileri tıpkı WhatsApp'taki gibi kimlerin görebileceği de belirlenebilecek.

Gece modu

iOS 13 ile birlikte en dikkat çeken yenilik, gece modu olacak. Uzun zamandır iPhone sahiplerinin beklediği bu özellik sayesinde kullanıcıların gözü, hem daha az yorulacak hem de batarya tasarrufu sağlanacak.

Çoklu pencere desteği

Yeni iOS sürümü ile gelecek bir diğer yenilik ise çoklu pencere desteği olacak. Kullanıcılar bu özellik sayesinde, aynı anda birden fazla uygulamayı tek ekranda görüntüleme imkanına kavuşacak.

Geri alma özelliği

Mevcut geri alma özelliğini iOS 13 ile birlikte değiştirecek Apple, şu anda mevcut iPhone ve iPad modellerinde cihaz sallanılarak yapılan geri alma işlemini, iOS 13 ile birlikte üç parmakla ekran sola kaydırıldığında yapacak.

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