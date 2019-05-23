Apple iOS 13'ü, 3 Haziran'da tanıtacak

Apple'ın yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı yeni mobil işletim sistemi iOS 13'ün tanıtılacağı tarih kesinleşti. 3 Haziran'da gerçekleştirilecek WorldWide Geliştirici Konferansı (WWDC) etkinliği için basın davetiyelerini göndermeye başlayan Apple, iOS 13'ün de 3 Haziran'da tanıtılacağını resmen açıklamış oldu.
APPLE İLK DEFA AÇIKLAMA YAPACAK
San Jose, Kaliforniya’da bulunan McEnery Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte, Apple iOS 13 ile ilgili ilk defa açıklamalarda bulunacak. iOS 13 ile ile gelen özelliklere değinecek olan Apple, aynı zamanda iOS 13'ün yayınlanma zaman çizelgesini de açıklayacak.
DİĞER İŞLETİM SİSTEMİ GÜNCELLEMELERİ DE TANITILABİLİR
Apple'ın ayrıca söz konusu etkinlikte watchOS, tvOS ve macOS gibi işletim sistemlerinin yeni sürümlerini tanıtması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl aynı etkinlikte hiçbir yeni donanım duyurusu yapmayan ve sadece yazılıma odaklanan Apple, bakalım 3 Haziran'da ne gibi yenilikler ile karşımıza çıkacak?
iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE MODELLERİ
- 2019 yılında çıkacak yeni iPhone modelleri
- iPhone XS
- iPhone XS MAX
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6S
- iPhone 6S Plus
iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK iPHONE MODELLERİ
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5S
- iPhone 5C
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3G S
- iPhone 3G
iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPAD MODELLERİ
- 2016 iPad Pro - 12.6 inç
- 2017 iPad Pro - 12.6 inç
- iPad Pro - 10,5 inç
- 2018 iPad Pro - 11 inç
- iPad Air 2
- iPad Air 3
- iPad 5
- iPad 6
- iPad Mini 4
- iPad Mini 3
iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK iPAD MODELLERİ
- iPad Mini 2
- iPad Air
Yenilenen sağlık uygulaması
Apple'ın son yıllarda ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, iOS'un yeni sürümünde de kendini gösterecek. Yenilenen Sağlık uygulamasında 'Günlük Rapor' adı verilen yeni bir menü olacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktiviteler detaylı olarak incelenebilecek.
Yeni harita uygulaması
Apple'ın harita uygulamasında, ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek. Bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak için haritayı kullanmak daha kolay olacak.
Yeni mail uygulaması
Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde ise istenmeyen e-postaların önüne geçilecek. iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te, kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak.
Yeni mesajlar uygulaması
Mesajlar uygulaması ise, WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşecek. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebileceği gibi kullanıcı adı da belirleme şansına sahip olacak. Bu bilgileri tıpkı WhatsApp'taki gibi kimlerin görebileceği de belirlenebilecek.
Gece modu
iOS 13 ile birlikte en dikkat çeken yenilik, gece modu olacak. Uzun zamandır iPhone sahiplerinin beklediği bu özellik sayesinde kullanıcıların gözü, hem daha az yorulacak hem de batarya tasarrufu sağlanacak.
Çoklu pencere desteği
Yeni iOS sürümü ile gelecek bir diğer yenilik ise çoklu pencere desteği olacak. Kullanıcılar bu özellik sayesinde, aynı anda birden fazla uygulamayı tek ekranda görüntüleme imkanına kavuşacak.
Geri alma özelliği
Mevcut geri alma özelliğini iOS 13 ile birlikte değiştirecek Apple, şu anda mevcut iPhone ve iPad modellerinde cihaz sallanılarak yapılan geri alma işlemini, iOS 13 ile birlikte üç parmakla ekran sola kaydırıldığında yapacak.
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