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Apple, iPhone 12 serisinin üretimini erteleyecek

Apple'ın, azalan talep nedeniyle iPhone 12 serisinin üretimini erteleyeceği belirtiliyor.

Haber Merkezi |
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Apple, iPhone 12 serisinin üretimini erteleyecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ilk önce Çin'deki üretimini durdurma kararı alan Apple, daha sonra hayatın normale dönmesiyle üretime yeniden başlamıştı.

Her ne kadar Çin'de hayat normale dönse de şu anda birçok ülke, salgınla mücadele etmeye devam ediyor. Bu nedenle cep telefonlarına olan talep, her geçen gün azalıyor.

Yeni ortaya çıkan bir rapora göre Apple, azalan talep nedeniyle iPhone 12 serisinin üretimini erteleme kararı aldı.

iphone

ÜRETİM 1 AY ÖTEYE ATILDI

Gelen bilgilere göre Apple, üretimi 1 ay sonraya erteleme kararı aldı. Bu durum, önümüzdeki eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone 12 modellerinin çıkış tarihini de etkileyecek.

Üretim gecikmesine ek olarak Apple'ın, bu yıl yüzde 20 daha az iPhone üreteceği söyleniyor. Şirket, gelecek yıl üretimi artırarak bu yılı telafi etmenin planlarını yapıyor.

Apple'ın üretim kapasitesinin büyük bir bölümü Çin'de.  Bu nedenle koronavirüsün çıktığı ilk aylarda üretim oldukça etkilendi. Apple her ne kadar Çin'deki üretimi normale çevirse de küresel anlamda yeniden tedarik sıkıntıları yaşamaya devam ediyor.

Apple CEO'su Tim Cook ise, bu durumun geçici olduğunu ve Apple'ın güçlü kalarak bu zorlu süreçten çıkacağını düşünüyor.

Instagram: @eshteknoloji

Apple, iPhone 12 serisinin üretimini erteleyecek

Apple, iPhone 12 serisinin üretimini erteleyecek

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