Apple, işlemci üretimi için Samsung ve Intel ile görüşüyor

Yeni bir rapora göre Apple, ana cihaz çiplerinin üretimi için Intel ile görüşürken Teksas'taki bir Samsung fabrikasını da ziyaret etti.

Konuya yakın kaynaklar, sürecin henüz ön aşamada olduğunu ve markaların herhangi bir resmi sipariş vermediğini belirtiyor.

TSMC BAĞIMLILIĞI BİTİYOR

Şirketin eski CEO'su Tim Cook'un tedarik zincirindeki esneklik sorunlarına dikkat çekmesi, yapay zeka çip kıtlığı ve Tayvan'daki olası jeopolitik krizler bu kararın arkasındaki temel nedenler olarak gösteriliyor.

Apple halihazırda akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarındaki işlemcilerin çok büyük bir bölümünü TSMC tesislerinde ürettiriyor.

YENİ ÇİPLER 2027 VE SONRASINA KALDI

Apple'ın iPhone 18 serisi için TSMC'nin 2nm teknolojisini kullanmaya devam edeceği ve olası yeni üreticilerin çiplerinin 2027 veya sonrasındaki ürünlerde yer alacağı ifade ediliyor.

Özellikle 2028 yılında çıkacak standart iPhone modelleri için, Intel'in yakında çıkacak 1.4 nm sınıfı 14A işlem teknolojisi masada değerlendiriliyor.

Samsung 2nm mobil çip üretiminde öne çıktığını iddia etse de her iki teknoloji devinin de son yıllarda aşırı ısınma ve düşük verimlilik gibi üretim sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen bir gerçek.

Bu sebeple, Apple'ın TSMC dışı teknolojileri kullanma konusunda ciddi endişeleri bulunduğu ve nihayetinde başka bir ortakla ilerlemekten vazgeçebileceği vurgulanıyor.