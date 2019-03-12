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Apple, katlanabilir telefon yarışında geride kalacak

Apple, katlanabilir telefon yarışında rakiplerinin bir hayli gerisinde kaldı. Şirket, yüksek bir ihtimalle 2020 yılına kadar katlanabilir bir telefon üretmeyecek.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 14:20..
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Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte, şirketin ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından Çinli üretici Huawei, kendi katlanabilir telefonu Mate X'i tanıtmıştı. Katlanabilir telefon pazarı henüz yeni olsa da birçok üretici, ilk katlanabilir telefonları piyasaya sürmek için gün sayıyor.

Apple, rakiplerinin aksine şimdiye kadar katlanabilir telefonlarla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Şirketin katlanabilir bir iPhone üzerinde çalışıp çalışmadığı bilinmezken, yeni araştırmalar Apple'ın bir hayli geç kalacağını ortaya koyuyor.

iphone

APPLE, RAKİPLERİNİN GERİSİNDE KALACAK

Koreli bir araştırma firmasının yayınladığı rapora göre Apple, katlanabilir telefon üretme yarışında büyük telefon üreticileri arasında en son sırada yer alacak. Raporda ayrıca Apple'ın, 2019 yılı içinde herhangi bir katlanabilir telefon üretmeyeceğinden de bahsediliyor.

SAMSUNG VE APPLE ORTAKLIĞI

Samsung'un, hem Apple hem de Google’a bazı katlanabilir ekran örnekleri gönderdiği biliniyor. Bu da Apple'ın, en azından katlanabilir telefon fikrine sıcak baktığı anlamına geliyor. Taraflar arasında anlaşma sağlanırsa, Apple'ın ilk katlanabilir telefonunun ekranı Samsung tarafından üretilecek.

SAMSUNG

APPLE, 5G TEKNOLOJİSİ İÇİN DE GEÇ KALDI

Samsung, Huawei, LG ve Oppo gibi akıllı telefon üreticileri, 5G destekli telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanırken Apple yine sessiz davranıyor. Yeni gelen bilgilere göre şirket, 5G ağını destekleyen akıllı telefon üretme yarışında en son teknoloji şirketlerinden biri olabilir.

Bütün bu raporlar bir araya getirildiğinde Apple'ın rakiplerinin gerisinde kaldığı açık bir şekilde görülüyor. Peki siz Apple'ın gerçekten sorun yaşadığını düşünüyor musunuz? Yorumlarda bize belirtebilirsiniz.

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