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Apple, kendi mağazasındaki kullanıcı yorumlarını kaldırdı

Apple, kendi çevrimiçi mağazası Apple Store'daki ürünlere yapılan müşteri yorumlarını kaldırma kararı aldı.

Haber Merkezi | 26.11.2019 - 17:03..
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Kullanıcılar genellikle bir ürün satın almadan önce, ürüne yapılan müşteri yorumlarını inceler ve ona göre karar verir. Apple'ın ürünlerini listelediği çevrimiçi mağazasında da kullanıcıların inceleme ve yorumlarına yer verdiği bir bölüm bulunuyordu.

APPLE SESSİZCE YORUMLARI VE PUANLARI KALDIRDI

Kendi ürünlerine yapılan en sert eleştiri yorumlarını bile şimdiye kadar silmeyen Apple, şimdi ise mağazasındaki bütün inceleme ve yorum bölümlerini tamamen kaldırdı.

iphıbe

İlk olarak AppleInsider tarafından fark edilen bu değişikliğin, ilk başta Apple tarafından yanlışlıkla kaldırıldığına dair söylentiler çıktı. Ancak yorumlar bölümünün birçok ülkede kaldırıldığı göz önüne alındığında, Apple'ın bunu kasıtlı olarak yaptığı belirtildi.

Ayrıca bu değişikliğin 16 inç Macbook Pro'nun tanıtılmasından kısa bir süre sonra yapıldığını söylemeliyiz. Şirketin neden böyle bir karar aldığı ise şimdilik bilinmiyor.

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Apple, kendi mağazasındaki kullanıcı yorumlarını kaldırdı

Apple, kendi mağazasındaki kullanıcı yorumlarını kaldırdı

Apple, kendi mağazasındaki kullanıcı yorumlarını kaldırdı

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