Apple, koronavirüs nedeniyle Çin'deki mağazalarını kapattı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar yüzlerce kişi yaşamını yitirirken, ülkedeki birçok şehir karantina altına alındı. Ayrıca Tesla, Huawei ve Xiaomi gibi Çin'de faaliyet gösteren birçok şirket, virüs nedeniyle çeşitli önlemler almak zorunda kaldı.

APPLE DA MAĞAZALARINI KAPATMA KARARI ALDI

Teknoloji devi Apple, koronavirüs salgını nedeniyle Çin’deki mağazalarının ve ofislerinin geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Açıklamada detaylı bilgi verilmezken, tüm mağazaların 9 Şubat’a kadar kapalı kalacağı bildirildi.

DİĞER ŞİRKETLER DE ÖNLEM ALIYOR

Koronavirüs salgını, Çin'de faaliyet gösteren diğer büyük şirketleri de etkiliyor. Xiaomi'nin fiziksel mağazalarını geçici olarak kapatmasının ardından, Google da ülke genelindeki bütün ofislerini kapattığını açıklamıştı.

Ayrıca Facebook ve Apple gibi şirketler de çalışanlarına, Çin'e seyahat engeli uyguladı.

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