taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9851
Euro
6.6311
Altın
1576.06
Borsa
119208.29
Gram Altın
303.716
Bitcoin
56239.49

Apple, koronavirüs nedeniyle Çin'deki mağazalarını kapattı

Apple, koronavirüs nedeniyle Çin genelindeki bütün mağazalarını ve ofislerini geçici olarak kapattığını açıkladı.

İHA | 03.02.2020 - 09:52..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar yüzlerce kişi yaşamını yitirirken, ülkedeki birçok şehir karantina altına alındı. Ayrıca Tesla, Huawei ve Xiaomi gibi Çin'de faaliyet gösteren birçok şirket, virüs nedeniyle çeşitli önlemler almak zorunda kaldı.

APPLE DA MAĞAZALARINI KAPATMA KARARI ALDI

Teknoloji devi Apple, koronavirüs salgını nedeniyle Çin’deki mağazalarının ve ofislerinin geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Açıklamada detaylı bilgi verilmezken, tüm mağazaların 9 Şubat’a kadar kapalı kalacağı bildirildi.

apple

DİĞER ŞİRKETLER DE ÖNLEM ALIYOR

Koronavirüs salgını, Çin'de faaliyet gösteren diğer büyük şirketleri de etkiliyor. Xiaomi'nin fiziksel mağazalarını geçici olarak kapatmasının ardından, Google da ülke genelindeki bütün ofislerini kapattığını açıklamıştı.

Ayrıca Facebook ve Apple gibi şirketler de çalışanlarına, Çin'e seyahat engeli uyguladı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

 

Apple, koronavirüs nedeniyle Çin'deki mağazalarını kapattı

Apple, koronavirüs nedeniyle Çin'deki mağazalarını kapattı

İlginizi Çekebilir
Huawei Mate 30 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu
Huawei'nin Google servisleri olmayan telefonu Mate 30 Pro'nun ülkemizdeki fiyatı açıklandı.
Google, 2019'da kullanıcılara 6.5 milyon dolar ödül verdi
Google, geçtiğimiz yıl güvenlik açıklarını bulan kullanıcılara 6.5 milyon dolar para ödedi.
Almanya, Windows 7 desteği için 887 bin dolar ödeyecek
Alman hükümeti, Windows 7'ye sunulan ücretli güvenlik güncellemeleri için 887 bin doları gözden çıkardı.ç,
Ferrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleri
Ferrari’nin üzerinde çalıştığı yeni elektrikli otomobile ait ayrıntılar, sızdırılan patent dosyalarında ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Görevde olan bekçi sayısı ve maaşları

Görevde olan bekçi sayısı ve maaşları

2431
İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

632
Avustralya'nın başkent bölgesinde 55 bin hektar kül oldu

Avustralya'nın başkent bölgesinde 55 bin hektar kül oldu

93
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna yolcusu

180
Çin'de 60 milyon insan karantina altında

Çin'de 60 milyon insan karantina altında

28
Evlenmek isteyen birçok çift 02.02.2020 tarihini seçti

Evlenmek isteyen birçok çift 02.02.2020 tarihini seçti

46
Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 bekçi yaralandı

Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 bekçi yaralandı

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir