Apple, koronavirüs nedeniyle iPhone stoklarında sorun yaşıyor

Çin’de ortaya çıkan ve şimdiye kadar 3 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını, ülkede üretim yapan birçok teknoloji şirketini de ciddi şekilde etkiliyor. Bu şirketlerden biri olan Apple ise iPhone stoklarında sorunlar yaşamaya başladı.

Bildiğiniz gibi Apple, garanti kapsamında bulunan ağır hasar almış iPhone modellerini yeni cihazlarla değiştiriyor. Ancak şirket, değişim sırasında kullandığı yeni iPhone cihazlarını tedarik etmede ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı.

Ayrıca Apple’ın teknik destek ekibinde çalışanlar, yedek parça sıkıntısı da yaşadıklarını belirtiyor.

iPHONE’LAR GECİKMELİ OLARAK TESLİM EDİLECEK

Apple, teknik destek ekibine bilgi göndererek, değişimde kullanılacak yeni iPhone’ların iki ile dört hafta gecikmeli teslim edileceğini açıkladı.

Şirket, yeni iPhone bulunmadığı koşullarda, ilerleyen dönemlerde tedarik edilecek iPhone’ları da kargo ile teknik ekiplere gönderecek.

Apple, geçtiğimiz günlerde Çin’de kapattığı mağazalar yeniden açarak çalışmalara devam etme kararı almıştı.

Her ne kadar bu durum işlerin yolunda gittiğini gösterse de yaşanan tedarik sorunları Apple’ın başının bir hayli ağrımasına neden olabilir.

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