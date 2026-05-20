Apple Sports uygulaması Türkiye'de kullanıma sunuldu

Teknoloji devi Apple, ilk olarak 2024 yılında piyasaya sürdüğü popüler spor uygulamasının kapsama alanını resmi olarak genişletti.

Şirket tarafından yapılan yeni duyuruya göre platform, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 90 yeni ülkede daha aktif edildi.

Bu son genişleme dalgasıyla birlikte uygulamanın dünya genelinde aktif olarak kullanıldığı toplam ülke sayısı 170'e ulaştı.

iPhone sahipleri, App Store üzerinden tamamen Türkçe dil desteğine sahip olan uygulamayı "Spor" ismiyle cihazlarına indirebiliyor.

DESTEKLENEN LİGLER

İçerisinde NBA, Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve haziranda başlayacak 2026 Dünya Kupası gibi dev organizasyonları barındıran platform, canlı skor ve oyuncu istatistikleri sunuyor.

Kullanıcılara turnuva braketleri de sağlayan uygulamada, Türkiye Süper Lig desteği ise henüz yer almıyor.