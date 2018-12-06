Apple tedarikçileri satışların düşmesinden şikayetçi

Apple artık iPhone satışları hakkında veri sağlamıyor ve bu durumdan rahatsız olan telefon araştırmacıları, Apple'ın tedarikçilerinden aldığı 2018 verilerini inceliyor. Geçtiğimiz kasım ayında şirketin Genel Arayüz Çözümleri(GIS), gelirlerinin düştüğünü açıklamıştı. Şimdi ise tedarikçilerden alınan veriler bu bilgiyi doğrular nitelikte.

TEK SUÇLU iPhone XR

Tedarikçiler satışların azalmasında iPhone XR modelinin etkili olduğunu ve beklenildiği satış rakamlarına ulaşamadıklarını ifade ediyor. Apple cephesi bu sorunu reddetse de veriler hiç de öyle demiyor. Apple'ın yeni çıkan iPhone modellerinden sonra geride kalan iPhone X'in yeni bir sürümünü de çıkaracağı konuşuluyor, fakat bu konu hakkında kesin bilgi yok.