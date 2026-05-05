Apple, Türkiye'de satılan iPhone 17 modellerine zam yaptı: İşte yeni fiyatlar

Apple, Türkiye pazarında satışa sunduğu telefonların fiyat listesini güncelleyerek büyük bir fiyat artışına imza attı.

Yapılan son güncellemeyle birlikte iPhone 17 ailesindeki tüm akıllı telefonların başlangıç fiyatları önemli ölçüde yükseldi.

İPHONE 17 AİLESİNDE YENİ BAŞLANGIÇ FİYATLARI

Zam kararı sonrasında serinin giriş modeli olan iPhone 17e'nin fiyatı 5 bin lira artarak 59 bin 999 TL seviyesine çıktı.

Standart iPhone 17 modeli ise 7 bin liralık artışla artık 84 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Serinin diğer üyelerinden iPhone Air modelinin yeni başlangıç fiyatı 107 bin 999 TL olurken, iPhone 17 Pro versiyonu 119 bin 999 TL etiketine ulaştı.

En üst düzey seçenek olan iPhone 17 Pro Max modelinin başlangıç fiyatı 132 bin 999 TL olurken, bu cihazın 2 TB depolama kapasiteli sürümü 188 bin 999 TL seviyesini gördü.

AİRPODS MODELLERİ DE ZAMDAN NASİBİNİ ALDI

Akıllı telefonların yanı sıra şirketin popüler kablosuz kulaklıkları da bu yeni fiyatlandırma politikasından olumsuz etkilendi.

AirPods 4 modelinin satış fiyatı 8 bin 999 TL'ye yükselirken, AirPods Pro 3 modeli 15 bin 499 TL üzerinden listelenmeye başladı.

Tüm bu artışlara rağmen şirketin üst segment kulaklık modeli olan AirPods Max 2'nin güncel satış fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

iPhone 17e (256 GB)

Eski fiyat: 54 bin 999 TL

Yeni fiyat: 59 bin 999 TL

iPhone 17e (512 GB)

Eski fiyat: 66 bin 999 TL

Yeni fiyat: 73 bin 999 TL

iPhone 17 (256 GB)

Eski fiyat: 77 bin 999 TL

Yeni fiyat: 84 bin 999 TL

iPhone 17 (512 GB)

Eski fiyat: 89 bin 999 TL

Yeni fiyat: 98 bin 999 TL

iPhone 17 Pro (256 GB)

Eski fiyat: 107 bin 999 TL

Yeni fiyat: 119 bin 999 TL

iPhone 17 Pro (512 GB)

Eski fiyat: 119 bin 999 TL

Yeni fiyat: 133 bin 999 TL

iPhone 17 Pro (1 TB)

Eski fiyat: 131 bin 999 TL

Yeni fiyat: 147 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max (256 GB)

Eski fiyat: 119 bin 999 TL

Yeni fiyat: 132 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max (512 GB)

Eski fiyat: 131 bin 999 TL

Yeni fiyat: 146 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max (1 TB)

Eski fiyat: 143 bin 999 TL

Yeni fiyat: 160 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max (2 TB)

Eski fiyat: 168 bin 999 TL

Yeni fiyat: 188 bin 999 TL

iPhone Air (256 GB)

Eski fiyat: 97 bin 999 TL

Yeni fiyat: 107 bin 999 TL

iPhone Air (512 GB)

Eski fiyat: 109 bin 999 TL

Yeni fiyat: 121 bin 999 TL

iPhone Air (1 TB)

Eski fiyat: 121 bin 999 TL

Yeni fiyat: 135 bin 999 TL