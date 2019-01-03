Apple uyardı: iPhone satışları düşüyor

Apple'ın yeni iPhone serisi, beklediği gibi bir yıl geçirmedi. 2018'in düşük satış grafikleri, şirketi bu sene için de tedirgin ediyor. Şirket ise bu düşük satış grafiğinden Çin'i sorumlu tutuyor.

TIM COOK: DİKKATLİ OLUN

Apple CEO'su Tim Cook, yatırımcılara yazdığı bir mektupta, yeni yılda şirketin ilk çeyrek mali gelirlerinin beklenenden düşük olacağı konusunda uyardı. 2018 yılındaki düşük satış grafiğinin yeni yılın ilk çeyreğinde de devam edebileceği konusunda uyarıda bulunan Cook, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi.





Geçtiğimiz kasım ayında 89 milyar dolar ile 94 milyar dolar arasında bir gelir elde eden şirket, şimdi ise 84 milyar dolar gelir öngörüyor. Ayrıca şirketin brüt kar marjının %38 civarında olması bekleniyor. Bu da, daha düşük fiyatlı, daha az karlı ürünlere geçiş olabileceğini gösteriyor.

FİYATLAR DÜŞEBİLİR

Dünyanın en değerli ve kârlı şirketlerinden biri olan Apple'dan gelen bu uyarı, son 15 yılda gerçekleşmemiş nadir bir durumdur. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan 'Apple'ın satışları düştü' haberlerini şirket yalanlamıştı ve artık hangi ayda kaç adet telefon satıldı gibi rakamları yayınlamayacaklarını bildirmişti. Telefon araştırmacıları, böyle giderse iPhone fiyatlarında ciddi düşüşler olabileceğini düşünüyor.

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET GERİLİMİ

Apple'daki ekonomik gerileme bu kez Amerika'da değil. Çin'deki eksikliğe dikkat çeken Tim Cook, ülkedeki iPhone, Mac ve iPad satışlarında düşüş olduğunu söyledi. Cook, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki ticaret sorunlarını dile getirdi ve: "Çin'deki ekonomik ortamın, ABD ile olan ticaret gerilimlerinden daha fazla etkilendiğine inanıyoruz." dedi.