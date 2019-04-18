Apple uygun fiyatlı bir iPhone 8 modeli tanıtabilir

Apple, orta segmentteki üstünlüğü Çinli rakiplerine bırakmamak için yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Mevcut iPhone 8 modelinin revize edilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkması beklenen telefon, normal iPhone'lara göre daha ekonomik olacak.

RAPORLARDA YER ALAN BAZI ÖZELLİKLER

Apple'ın üzerinde çalıştığı bu ekonomik telefon, şirketin orta segmentte rakipleriyle rekabet etmesini sağlayacak. Tayvan merkezli kaynaklara göre Apple, mevcut iPhone 8'de bulunan 4,7 inçlik LCD ekranı bu telefonda da koruyacak.

Apple'ın üzerinde çalıştığı bu model, tek ön ve arka kameralara sahip olacak olsa da kamera özelliklerinin bir hayli gelişmiş olması bekleniyor. 7nm Apple A13 işlemcisiyle gelmesi beklenen telefonda, yeni iPhone modellerinde göremediğimiz 'Home' butonu da yer alacak.

Son olarak 128 GB depolama alanıyla gelmesi beklenen Apple'ın yeni telefonu, raporlara göre gelecek sene mart ayında piyasaya sürülecek ve telefonun ismi iPhone 8S olacak. Telefonun satış fiyatının ise 650 dolar olması bekleniyor.

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