Apple Watch, gürültülü ortamda sağlığınız için sizi uyaracak

Apple, 10 Eylül saat 20.00'de düzenleyeceği etkinlikte yeni iPhone modelleri ile birlikte Apple Watch için geliştirilen yeni işletim sistemi watchOS 6'yı da tanıtacak. WatchOS 6'nın Apple Watch cihazları için ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmasa da Apple, bu konuda elini çabuk tutacak. Yeni güncelleme ile birlikte Apple Watch cihazları için bir de gürültü uygulaması yayınlanacak.

Yeni işletim sisteminin, Apple'ın akıllı saatlerine kazandıracağı 'Noise' (gürültü) uygulamasının ne işe yaradığına hep birlikte bir göz atalım.





APPLE WATCH GÜRÜLTÜLÜ ORTAMLARDA SİZİ UYARACAK

Apple'ın Apple Watch için yayınlayacağı yeni Noise uygulaması, işitme duyunuza zarar gelmemesi için gürültülü ortamlarda sizi uyaracak. WatchOS 6 güncellemesi ile birlikte bu özelliği kullanabilmeniz için iPhone'daki Apple Watch uygulamasına girin ve Apple tarafından geliştirilen uygulamalar listesindeki yeni 'Noise' (Gürültü) uygulamasına dokunun.

Uygulama, varsayılan olarak ortam sesi 90 desibeli aştığında sizi uyarmak için ayarlanmıştır. Ancak siz bu uyarı sınırını istediğiniz desibele ayarlayabilirsiniz.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ SES SEVİYELERİ HAKKINDA NE DİYOR?

Apple'ın yeni gürültü uygulamasını kullanmak isteyen Apple Watch kullanıcıları, hangi ses seviyesinin işitme duyusuna ne kadar zarar verdiğini de bilmek isteyebilir. Dünya Sağlık Örgütü, 90 desibel sese günde 30 dakikadan fazla maruz kalmanın işitme duyunuza zarar verebileceğini söylüyor. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ses seviyeleri ve günlük maruz kalma limitleri:

80 desibel - Günde yaklaşık 5 saatten fazlası zararlı

85 desibel - Günde yaklaşık 2 saatten fazlası zararlı

90 desibel - Günde yaklaşık 30 dakikadan fazlası zararlı

95 desibel - Günde yaklaşık 10 dakikadan fazlası zararlı

100 desibel - Günde yaklaşık 3 dakikadan fazlası zararlı

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