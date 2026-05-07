Apple Watch kullanıcılarına müjde: Kritik hatalar çözülüyor

Apple, watchOS 26.5 sürümünü önümüzdeki hafta genel kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Bu güncelleme, özellikle Mesajlar ve Antrenman uygulamalarında yaşanan bazı teknik hataları çözecek.

MESAJLAR VE ANTRENMAN HATALARI GİDERİLİYOR

Güncelleme, çift SIM kartlı iPhone sahiplerinin iMessage yerine yanlışlıkla SMS göndermesine neden olan sorunu tamamen ortadan kaldırıyor.

Ayrıca telefon saatten uzaktayken Antrenman uygulamasında duyulmayan sesli uyarılar da bu sürümle birlikte düzeltiliyor.

YENİ PRIDE LUMINANCE SAAT KADRANI GELİYOR

Teknik iyileştirmelerin yanı sıra Apple, kullanıcılar için özelleştirilebilir renk ve düzen seçeneklerine sahip olan Pride Luminance saat kadranını sisteme ekleyecek.

Sürüm adayının yayınlanmasıyla birlikte, güncellemenin çok kısa bir süre içinde tüm Apple Watch modellerine ulaşması bekleniyor.