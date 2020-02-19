Apple Watch modelleri için watchOS 6.1.3 güncellemesi yayınlandı

Apple’ın kullanıcılara sunduğu akıllı saat modeli Apple Watch, yüksek fiyatına rağmen şirketin en çok tercih edilen ürünlerinin başında geliyor. Birçok sağlık uygulamasının yanı sıra telefonunuza saatinizden hükmetmenizi sağlayan Apple Watch, yeni güncellemesine kavuştu.

Apple, akıllı saat modeli için watchOS 6.1.3 güncellemesini yayınladı. Aslına bakacak olursak yeni günceleme, bazı güvenlik geliştirmeleri ve kalp ritmi bildirimlerinde meydana gelen sorunu giderme dışında fazla bir yenilik içermiyor. Ancak yine de hatasız bir deneyim için güncellemeyi yüklemenizi öneriyoruz.

APPLE WATCH GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR

Öncelikle kullandığınız iPhone modelini iOS 13 veya daha üstü bir sürüme güncellemeniz gerekiyor. Ayrıca internet bağlantınızın olması gerektiğini de hatırlatalım.





1- İlk olarak Watch uygulamasını açın ve ‘My Watch’ / ‘Saatim’ sekmesine dokunun.

2- Karşınıza çıkan menüden ‘Genel’ sekmesine girin ve ardından ‘Yazılım güncellemesi’ üzerine dokunun.

3- ‘İndir ve yükle’ seçeneğine dokunduktan sonra karşınıza çıkan şartlar ve koşulları kabul edin. (Burada sizden şifre istenirse şifrenizi de girmeniz gerekiyor.)

4- Şimdi Apple Watch’unuzu elinize alın ve ekrandaki yazılım güncellemesi bildirimini onaylayın.

5- Gelen ekrandan şlfrenizi girdikten sonra güncelleme otomatik olarak telefonunuza indirilecek ve daha sonra saatinize aktarılacak.

6- Güncelleme yüklendikten sonra saatiniz yeniden başlatılacak. Artık yeni güncellemeyi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.