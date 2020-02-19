taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0846
Euro
6.567
Altın
1607.29
Borsa
119196.09
Gram Altın
314.397
Bitcoin
62328.46

Apple Watch modelleri için watchOS 6.1.3 güncellemesi yayınlandı

Apple Watch modelleri için watchOS 6.1.3 güncellemesi kullanıma sunuldu. İşte güncelleme ile gelen yenilikler ve indirme rehberi.

Haber Merkezi | 19.02.2020 - 20:23..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Apple’ın kullanıcılara sunduğu akıllı saat modeli Apple Watch, yüksek fiyatına rağmen şirketin en çok tercih edilen ürünlerinin başında geliyor. Birçok sağlık uygulamasının yanı sıra telefonunuza saatinizden hükmetmenizi sağlayan Apple Watch, yeni güncellemesine kavuştu.

Apple, akıllı saat modeli için watchOS 6.1.3 güncellemesini yayınladı. Aslına bakacak olursak yeni günceleme, bazı güvenlik geliştirmeleri ve  kalp ritmi bildirimlerinde meydana gelen sorunu giderme dışında fazla bir yenilik içermiyor. Ancak yine de hatasız bir deneyim için güncellemeyi yüklemenizi öneriyoruz.

APPLE WATCH GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR

Öncelikle kullandığınız iPhone modelini iOS 13 veya daha üstü bir sürüme güncellemeniz gerekiyor. Ayrıca internet bağlantınızın olması gerektiğini de hatırlatalım.

a

1- İlk olarak Watch uygulamasını açın ve ‘My Watch’ / ‘Saatim’ sekmesine dokunun.

2- Karşınıza çıkan menüden ‘Genel’ sekmesine girin ve ardından ‘Yazılım güncellemesi’ üzerine dokunun.

apple

3-İndir ve yükle’ seçeneğine dokunduktan sonra karşınıza çıkan şartlar ve koşulları kabul edin. (Burada sizden şifre istenirse şifrenizi de girmeniz gerekiyor.)

4- Şimdi Apple Watch’unuzu elinize alın ve ekrandaki yazılım güncellemesi bildirimini onaylayın.

apple watch

5- Gelen ekrandan şlfrenizi girdikten sonra güncelleme otomatik olarak telefonunuza indirilecek ve daha sonra saatinize aktarılacak.

6- Güncelleme yüklendikten sonra saatiniz yeniden başlatılacak. Artık yeni güncellemeyi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Apple Watch modelleri için watchOS 6.1.3 güncellemesi yayınlandı

Apple Watch modelleri için watchOS 6.1.3 güncellemesi yayınlandı

Apple Watch modelleri için watchOS 6.1.3 güncellemesi yayınlandı

Apple Watch modelleri için watchOS 6.1.3 güncellemesi yayınlandıApple Watch modelleri için watchOS 6.1.3 güncellemesi yayınlandı

Apple Watch modelleri için watchOS 6.1.3 güncellemesi yayınlandı

Apple Watch modelleri için watchOS 6.1.3 güncellemesi yayınlandıApple Watch modelleri için watchOS 6.1.3 güncellemesi yayınlandı

Apple Watch modelleri için watchOS 6.1.3 güncellemesi yayınlandı

İlginizi Çekebilir
AB'den yapay zekaya 20 milyar euroluk yatırım
Avrupa Birliği, yapay zekaya her yıl 20 milyar euroluk yatırım çekmeyi planlıyor. Konuyla ilgili AB Komisyonu Başkanı, "Yapay zeka, insanlara hizmet etmeli" dedi.
Soros: Zuckerberg görevi bıraksın
George Soros, Facebook'un CEO'su Zuckerberg ve Sandberg'e "görevi bırakın" çağrısı yaptı.
Japon ve Güney Kore uyduları uzaya fırlatıldı
Japonya ve Güney Kore'ye ait uydular, Avrupa Uzay Ajansı tarafından yörüngeye gönderildi.
Android telefonlar artık iPhone'lardan daha güvenli olabilir
Bazı siber güvenlik uzmanları, iPhone'ların artık eskisi kadar güvenli olmadığını ve android telefonların bu konuda daha üstün olduğunu belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu
HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu
659
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü önemsemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü önemsemedi
413
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
670
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
402
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
313
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
180
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
355
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir