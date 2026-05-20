Apple Watch Series 12 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ve watchOS 27 modellerine dair ilk söylentiler; gelişmiş çiplere, derin yapay zeka entegrasyonuna, güncellenmiş uydu araçlarına ve pil iyileştirmelerine işaret ediyor.

Şirketin donanımı yeniden tasarlamak yerine kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelmesi, günlük kullanım kalitesini artırmayı amaçlıyor.

TOUCH ID ÖZELLİĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Sızıntılarda yan düğme aracılığıyla parmak izi kimlik doğrulama testlerinin yapıldığı belirtilse de bu özelliğin gelişi henüz kesinleşmedi.

Apple'ın pil alanına ve gelişmiş sağlık sensörlerine öncelik vermesi sebebiyle parmak izi donanımına yer kalmadığı ifade ediliyor.

Son modellerdeki işlemci mimarisinin ardından tanıtılması beklenen yeni çip, mevcut kullanıcıların yeni modele geçiş yapması için en büyük etken olacak.

Bu işlemcinin daha hızlı uygulama başlatma, yüksek pil verimliliği, cihaz içi yapay zeka işleme ve hızlı sağlık verisi analizi sunması bekleniyor.

WATCHOS 27 YAPAY ZEKAYI DESTEKLEYECEK

Yeni işletim sisteminin, kullanıcı alışkanlıklarına göre kişiselleştirilmiş koçluk, sağlık önerileri ve fitness bilgileri sunan proaktif bir yapay zeka deneyimi getireceği belirtiliyor.

Sistem, Apple'ın Sağlık uygulamasıyla yakından bağlantılı çalışarak kullanıcılara daha gelişmiş destek sağlayacak.

watchOS 27 ile birlikte standart modeller için ekran karmaşasını azaltan yeni bir Modular Ultra saat kadranı sürümünün sunulması planlanıyor.

Ayrıca Globalstar ile yapılan uydu anlaşması kapsamında Apple Haritalar desteği, fotoğraflı mesajlaşma ve hücresel kapsama alanı dışındaki iletişim araçları geliştiriliyor.