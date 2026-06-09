Apple, watchOS 27’yi tanıttı: İşte Apple Watch modellerine gelecek yenilikler

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen akıllı saat güncellemesi watchOS 27 ile birlikte kullanıcılara gelişmiş yapay zeka yetenekleri ve yeni sağlık özellikleri sunacak.

Önümüzdeki sonbahar döneminde yayınlanacak olan yeni işletim sistemi, Apple Intelligence altyapısıyla desteklenen Siri AI deneyimini saat kadranlarına taşıyacak.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SIRI AI VE ÖZEL UYGULAMA DÖNEMİ

Yeni nesil Siri AI asistanı, kullanıcıların kişisel bağlamını doğru şekilde analiz ederek açık uçlu sorulara çok daha doğal ve kapsamlı yanıtlar verebiliyor.

Ayrıca saat üzerinde tüm geçmiş konuşmaları tek bir merkezde toplayan özel bir Siri uygulaması ile akıllı öneriler sunan yeni bir dinamik uygulama ızgarası da sisteme ekleniyor.

GELİŞMİŞ SPOR TAKİBİ VE YENİ SAĞLIK ÖZELLİKLERİ

Yenilenen Workout Buddy özelliği artık yakınlarda bir iPhone modeline ihtiyaç duymadan çalışarak kullanıcılara kişiye özel fitness geri bildirimleri ve gelişmiş koşu bandı takibi sağlıyor.

Sağlık tarafında ise Döngü Takibi uygulaması genişletilerek perimenopoz belirtilerine yönelik düzensizliklerin erkenden tespit edilmesi ve bildirilmesi mümkün hale geliyor.

SMART STACK VE TASARIM YENİLİKLERİ

Kullanıcılar artık işaret parmağı ile başparmağı birbirine dokundurarak Smart Stack widget'ları arasında tek dokunuş hareketiyle tek elle kolayca gezinebiliyor.

Tasarım tarafında Liquid Glass anlayışıyla kontrast artırılarak okunabilirlik iyileştirilirken, Find My uygulaması tüm cihaz ve kişi takibini tek bir harita arayüzünde birleştiriyor.

WATCHOS 27 GÜNCELLEMESİ ALACAK MODELLER

Yeni nesil güncelleme Apple Watch Series 9, 10, 11, SE 3, Ultra 2 ve Ultra 3 modellerine sunulurken; Ultra 1, SE 2 ve daha eski cihazların desteği resmi olarak sonlanacak.

Yeni yazılımı akıllı saatte kullanabilmek için en az iOS 27 işletim sistemi yüklü iPhone 11 veya daha yeni bir akıllı telefon modeline sahip olmak gerekiyor.