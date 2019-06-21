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Apple, yangın riski nedeniyle dizüstü bilgisayarlarını geri çağrıyor

ABD'li teknoloji şirketi Apple, "MacBook Pro" model dizüstü bilgisayarlarının eski modellerinden bir bölümünü geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

AA | 21.06.2019 - 02:25..
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Teknoloji devi Apple, iddialı olduğu bir alan olan bilgisayar sektöründe istemediği bir durum ile karşı karşıya kaldı. İşlemcisi ve kuvvetli aksamıyla pek çok kişinin gözdesi olan Macbook Pro'ların bir kısmı Apple tarafından toplatılıyor.

Sebebiyse bilgisayarlardaki yangın çıkma riski.

Apple, yangın riski nedeniyle dizüstü bilgisayarlarını geri çağrıyor

BATARYA PROBLEMİ

Şirketin internet ürün destek sayfasında yayımlanan açıklamasına göre, Eylül 2015 ile Şubat 2017 arasında üretilen "15 inç Retina ekranlı Macbook Pro" model dizüstü bilgisayarlardan bazıları "bataryalarındaki aşırı ısınmanın yol açtığı yangın riski nedeniyle" geri çağrıldı.

Şirket, söz konusu model bilgisayarlar sahiplerinin, cihazlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını öğrenmek için seri numaralarını girerek kontrol edebilecekleri bir arama bölmesini destek sayfasındaki mesajın altına ekledi.

DEĞİŞİM SAĞLANACAK

Geri çağrılan cihazlara sahip olanların, bilgisayarlarının bataryalarını değiştirmek üzere şirketin lisanslı satıcılarına, teknik servis sağlayıcılarına veya doğrudan teknik yardım birimine başvurmaları gerekiyor.

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