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Apple, daha az iPhone üretme kararı aldı

Apple, yeni yılın ilk çeyreğinde yüzde 10 daha az iPhone üreteceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 17:29..
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Geçtiğimiz günlerde Apple CEO'su Tim Cook, yatırımcılara gönderdiği mektupta, yeni yılda şirketin ilk çeyrek mali gelirlerinin beklenenden düşük olacağını ve 2018 yılındaki düşük satış grafiğinin, yeni yılın ilk çeyreğinde de devam edebileceği söylemişti. Yeni ortaya çıkan rapora göre Apple, 2019'un ilk çeyreğinde iPhone üretimini yüzde 10 azalttı.

iphone

iPHONE ÜRETİMLERİ AZALDI

Raporda ortaya çıkan bilgilere göre Apple, CEO Tim Cook'un geçtiğimiz günlerde tedarikçilere gönderdiği uyarı mektubundan hemen önce, amiral gemisi modellerinin üretimini azatma kararı aldı. Şirket, Ocak-Mart çeyreğinde 47-48 milyon adet olan üretim hedefini 40-43 milyona düşürmek zorunda kaldı.

apple

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Apple, geçen sene ocak-mart çeyreğinde 52.21 milyon iPhone satmıştı. iPhone satışlarındaki azalma göz önüne alındığında, bir daha bu sayıya ulaşılması pek mümkün görünmüyor. Şirket, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, 2019'un ilk çeyreğinden başlamak üzere, birim satış rakamlarını açıklamayacağını belirtmişti.

İPHONE

SATIŞ RAKAMLARI PAYLAŞILMAYACAK

Satış rakamlarını halka açmayacak olan Apple, söz konusu rakamları sadece sektör analizcileri ile paylaşacak. Yani analizciler haricinde bu rakamlara kimse ulaşamayacak. Bu karar bazı kullanıcıların tepkisini çekse de, Apple bu kararından vazgeçmeyecek. Şirketin yeni satış rakamlarını öğrenebilmemiz için uzmanların açıklama yapmasını beklememiz gerekiyor.

iphone

Mektubunda, yatırımcıları uyaran CEO Tim Cook, iPhone'lara olan talep miktarının azaldığından şikayet etmişti. Apple'ın satışların düşmesinden sonra nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu olurken, iPhone fiyatlarında herhangi bir düşüşün olup olmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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