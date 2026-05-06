Apple'dan 20. yıl sürprizi: Çerçevesiz ve tuşsuz iPhone geliyor

Apple, 2027 yılının eylül ayında piyasaya süreceği 20. yıl dönümü iPhone modeli için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Çerçevesiz ve tuşsuz tasarımıyla akıllı telefon dünyasında ses getirecek bu modelin, "Glasswing" kod adıyla geliştirildiği sızdırıldı.

TUŞSUZ TASARIM MÜHENDİSLİK TESTLERİNİ GEÇTİ

Mekanik hareketli parçaları olmayan katı hal tuş teknolojisi, zorlu sıcaklık koşulları ve eldivenli kullanım gibi testleri başarıyla tamamladı.

Bu yeni tuşların, ultra düşük güç tüketimli özel bir çip sayesinde telefon kapalıyken bile basınca duyarlı olarak çalışmaya devam edeceği belirtiliyor.

DÖRT TARAFI KAVİSLİ ŞELALE EKRAN

Geleneksel ekran çerçevelerini tamamen ortadan kaldıran yeni model, dört kenarından aşağı doğru akan kavisli bir şelale tasarımla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Sıfırdan yeniden tasarlanan iOS 26'nın Liquid Glass arayüzü de bu devrimsel ekran geometrisiyle kusursuz bir uyum içinde çalışacak.

EKRAN ALTI KAMERA VE YENİ TEKNOLOJİLER

Telefonun kusursuz görünümünü bozmamak adına Face ID sensörleri ve selfie kamerası tamamen ekranın altına taşınacak.

Ayrıca bu çok özel modelde tandem OLED panel, ters kablosuz şarj desteği ve çok daha dayanıklı bir Seramik Kalkan kaplama camının yer alacağı ifade ediliyor.