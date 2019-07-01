Apple’dan ayrılan tasarımcı Jony Ive’ın tasarladığı 10 ürün

Tekno 'on' 9.bölüm : ''Apple’dan ayrılan tasarımcı Jony Ive’ın tasarladığı 10 Apple ürünü''

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, 27 yıl boyunca Apple'da görev yapan, şirketin bir dünya markası haline gelmesine oldukça büyük katkı sağlayan ve Apple'ın iPhone, iMac ve iPod gibi birçok ürününün tasarımlarında imzası bulunan baş tasarımcı Jony Ive'ın, kendi şirketini kurmak için Apple'dan ayrıldığından bahsetmiştik.

Apple'nin finansal açıdan sıkıntı yaşadığı 1996 yılında şirketin tasarım stüdyosunun şefi görevine getirilen Jony Ive, oluşturduğu ürün tasarımlarıyla şirketin büyümesinde etkin rol oynadı.

İşte 27 yıldır sayısız ürün tasarlayan Jony Ive'ın elinden çıkmış 10 Apple ürünü:

1. NEWTON MESSAGEPAD

Jony Ive'ın Apple'daki ilk işi, Newton MessagePad'ın ikinci sürümünü tasarlamaktı. İlk sürümünde bulunan ciddi tasarım kusurlarını düzelten Ive, kullanıcıların ürünü çok sevmesini sağlasa da NewtonMessagePad projesi başarılı bulunmadığı için 1998 yılında durduruldu.

2. iMAC G3

Bilgisayar tasarımında devrim yaratan mavi yüz olarak adlandırılan iMac G3, Jony Ive ile Apple ürünlerini popüler hale getiren ve aksesuar üreticilerine yıllarca ilham veren eğlenceli ve renkli bir görünüm kazandı. Kullanımı oldukça kolay ve tak çalıştır sistemiyle çalışan bilgisayarın ekranı, faresi ve klavyesinden başka hiçbir parçası yoktu.

3. iPOD





Mekanik ve dokunmaya duyarlı tekerleği ile kullanıcılara sunulan ilk iPod modelinde de tasarımcı Jony Ive'ın imzası vardı. İlk olarak 2001 yılında piyasaya sürülen iPod modelleri, yıllar içinde popüler hale gelerek bütün dünyaya ulaştı. Çeşitli renklerde ve boyutlarda piyasaya sürülen bu müzikçalarlar, günümüzde de nostalji tutkunları tarafından hala kullanılıyor.

4. iPHONE

Apple'ın bir önceki dokunmatik ekran cihazı Newton MessagePad'den ilham alan Jony Ive, dokunmatik ekranların Apple'ın ürün ağına nasıl adapte olabileceğinia araştırdı ve ileride milyonlarca satış rakamına ulaşacak iPhone modelini tasarladı. Steve Jobs tarafından da beğenilen iPhone, 2007'de Macworld Expo'da resmi olarak tanıtılarak piyasaya sürüldü.

5. iPAD

Jony Ive ve tasarım ekibi, iPhone'u piyasaya sürdükten sonra önceki tasarımlardan ilham alarak camlı ve dokunmatik ekranlı yeni bir cihaz üzerinde çalıştı. Hem dahili Wi-Fi hem de hücresel ağ özellikleri ile birlikte piyasaya çıkan iPAD, Jony Ive'nin imzası bulunan bir başka etkileyici Apple ürünü olma yolunda hızla ilerledi.

6. APPLE WATCH

Jony Ive, Steve Jobs'un ölümünden sonra Google'ın akıllı gözlüğü Google Glass'ı inceledi ve bu cihazın yüzde değil bilekte olması gerektiğine karar verdi. Ive, yuvarlak köşelere sahip dikdörtgen şeklindeki ekranlara saat kayışlarını ekledi ve ortaya Apple Watch'u ortaya çıkardı.

7. AIRPODS

2018 yılında satılan 35 milyon adet ile Apple'ın çok satanlar listesine giren, şirketin ilk kablosuz Bluetooth kulaklıklarının altında da baş tasarımcı Jony Ive var. İlk olarak 2016 yılının Aralık ayında piyasaya sürülen kablosuz kulaklıklar, daha sonra birkaç güncelleme alarak yenilendi.

8. iOS İŞLETİM SİSTEMİ





Jony Ive, donanımsal ürünlerin tasarımına ek olarak, Apple'ın 2013 yılında piyasaya sürdüğü mobil işletim sistemi iOS 7'nin tasarımında da etkin bir şekilde rol oynadı. iOS tarihinin en kapsamlı değişiminin yaşandığı iOS 7 sürümü ile modası geçmiş arayüzü tamamen kaldıran Ive, günümüzde kullanılan modern ve estetik bir görünüm kullandı.

9. APPLE PARK

Apple'ın 260 bin metrekarelik dev bir alanda kurulan ve 10 bin çalışana ev sahipliği yapan kampüsün tasarımı her ne kadar ana mimar Norman Foster ve şirketi tarafından yapılsa da Jony Ive'ın da tasarım üzerinde etkisi oldukça fazla.

10. iBOOK G3





Yarı saydam ve renkli paneller barındıran mini bilgisayar iBook G3 modelinde de Jony Ive'ın parmağı var. Kauçuk ve plastikten yapılmış iBook G3, 12,1 inçlik bir ekrana sahipti ve kolay taşınabilmesi için küçük bir çanta şeklinde üretilmişti.

Tekno 'on' serimizin dokuzuncu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.

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