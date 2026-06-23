Apple'dan kötü haber geldi: iPhone modelleri bu ay bitmeden zamlanacak

Apple CEO'su Tim Cook, yapay zeka sektörü ve veri merkezleri yüzünden yükselen bellek çipi maliyetlerini artık karşılayamadıklarını açıkladı.

Cook, yarı iletken endüstrisinde yaşanan bu büyük tedarik krizini yüz yılda bir görülebilecek bir sele benzetti.

FİYAT ARTIŞI BEKLENENDEN ÇOK DAHA YAKIN

Bloomberg analisti Mark Gurman, zam kararının an meselesi olduğunu ve bu hafta başlayacak geleneksel Okula Dönüş kampanyasıyla eş zamanlı uygulanabileceğini belirtiyor.

Şirketin bu sayede eğitim indirimlerini bir tampon olarak kullanıp zam tepkilerini hafifletmeyi amaçladığı düşünülüyor.

Sektörün güvenilir sızıntı kaynakları da fiyat artışlarının sonbahardaki yeni model lansmanına kadar ertelenmeyeceğini doğruluyor.

Mevcut iPhone 17, iPhone Air ve Pro modellerinin perakende etiketlerinin çok yakında yukarı yönlü güncelleneceği öngörülüyor.

YENİ MODELLER DE ZAMLI GELECEK

Yapılan son analizlere göre, maliyet artışlarının ardından gelecek nesil iPhone 18 Pro modeli 1.399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

Küresel çip krizinin ilerleyen süreçte akıllı telefonların yanı sıra iPad ve Mac fiyatlarını da doğrudan etkilemesi bekleniyor.