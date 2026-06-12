Apple'dan Mac kullanıcılarına büyük şok: Intel tabanlı tüm uygulamalar devre dışı kalacak
Apple, yeni macOS Golden Gate işletim sistemiyle birlikte Intel tabanlı uygulamaların bir sonraki ana sürümde tamamen çalışamaz hale geleceğini duyurdu.
Teknoloji devi Apple, Mac bilgisayarlarda Intel tabanlı teknolojilerin fişini çekmek için son adımlarını atmaya devam ediyor.
Şirketin yeni işletim sistemi macOS Golden Gate, eski işlemcilere yönelik geliştirilen uygulamalar için yolun sonunun geldiğini gösteriyor.
ROSETTA TEKNOLOJİSİ İÇİN YOLUN SONU
Yeni sistemin ayarlar bölümüne eklenen özel sekme, kullanıcıların son bir yılda açtığı eski uygulamaları detaylıca listeliyor.
Bu listede yer alan resmi uyarıya göre, Rosetta altyapısı üzerinde çalışan Intel tabanlı uygulamalar, macOS 28 sürümüyle birlikte artık kesinlikle açılmayacak.
KULLANICILARIN GÜNCELLEME YAPMASI GEREKİYOR
Kullanıcılar, bu liste üzerinden eski uygulamaları doğrudan bulabilecek veya isterlerse tek tıkla çöp kutusuna gönderebilecek.
Gelecek yıl yayınlanacak yeni işletim sistemine sorunsuz geçmek isteyen Mac sahiplerinin, uygulamalarını Apple Silicon işlemcilere uygun şekilde güncellemesi büyük önem taşıyor.