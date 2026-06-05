Apple’dan tarihi karar: Siri artık Google ve Nvidia gücüyle çalışacak

Teknoloji devi Apple, tamamen kendi altyapısına güvenmek yerine Google'ın yapay zeka modellerini Nvidia'nın güçlü donanımıyla birleştiriyor.

Yayınlanan son rapora göre yapay zeka destekli yeni Siri, veri işleme süreçlerinde Nvidia'nın en gelişmiş çiplerinden yararlanacak.

NVIDIA BLACKWELL B200 GÜCÜ SIRI'YE GELİYOR

Yeni Siri, yapay zekâ isteklerini işlemek amacıyla Google Cloud bünyesindeki Nvidia Blackwell B200 çip filosunu kullanacak.

Büyük yapay zekâ modellerini çalıştırmak için tasarlanan bu amiral gemisi GPU, bellek bant genişliği ve işlem performansında devasa iyileştirmeler sunuyor.

Kullanıcı verilerinin güvenliğini ön planda tutan Apple, veriler GPU tarafından aktif olarak işlenirken şifreleme sağlayan gizli bilgi işlem teknolojisini devreye sokacak.

Ortaklık kapsamında bazı kullanıcı sorguları, Google Cloud üzerinde Gemini modelinin lisanslı bir sürümüyle yanıtlanacak.

IOS 27 İLE KARMAŞIK GÖREVLER ÇÖZÜLECEK

Bu gelişmiş kurulum sayesinde Siri çok adımlı akıl yürütme, derin uygulama entegrasyonu ve bağlamı anlama gibi karmaşık iPhone görevlerini başarıyla yerine getirecek.

Tamamen gizlilik odaklı geliştirilen bu yeni nesil sistemin tüm detayları 8 Haziran tarihindeki WWDC26 etkinliğinde resmiyet kazanacak.