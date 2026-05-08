Apple'dan yeni ekran teknolojisi: iPhone 18 batarya ömrü artacak

iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin mevcut ekran boyutlarını koruyarak daha gelişmiş bir panel teknolojisiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Apple, yeni nesil amiral gemisi cihazlarında verimliliği artırmak adına LTPO+ OLED teknolojisine geçiş yapacak.

YENİ EKRAN TEKNOLOJİSİ NELER SUNACAK

LTPO+ teknolojisi, ışık yayılımı üzerinde daha hassas kontrol sağlayarak cihazın pil tüketimini optimize edecek.

Bu yenilik sayesinde düşük ışıklı ortamlarda daha hızlı tepki veren ve görüntü bozulmalarını engelleyen bir kullanım deneyimi sunulacak.

TEDARİK ZİNCİRİNDE SAMSUNG VE LG ÖNE ÇIKIYOR

Apple'ın yeni nesil ekran panellerini üretim kalitesi ve verimlilik avantajları nedeniyle Samsung ile LG'den tedarik etmesi öngörülüyor.

Sektördeki teknolojik kısıtlamalar sebebiyle BOE firmasının bu yılki amiral gemisi modellerinin tedarik zincirinde yer almayacağı belirtiliyor.