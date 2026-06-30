Apple'ın dokunmatik ekranlı MacBook modeli yakında geliyor: İşte beklenen özellikleri

Bloomberg analisti Mark Gurman, Apple'ın yeni bilgisayarlarında M6 neslini atlayabileceğini ancak bunun dokunmatik ekranlı modelin çıkışını geciktirmeyeceğini belirtti.

Planlanan 14 inç ve 16 inç yeni modellerin, 2026 sonu ile 2027 başı arasında pazara sunulması bekleniyor.

OLED EKRAN VE DİNAMİK ADA YENİLİĞİ

Yeni MacBook modelleri, dokunmatik özelliğinin yanı sıra güncellenmiş bir endüstriyel tasarım, OLED ekran ve iPhone'lardan uyarlanan Dinamik Ada arayüzü ile donatılacak.

Cihazın daha gelişmiş bir sonraki sürümü ise çok uzak olmayan bir gelecekte güçlü M7 işlemcilerle sahne alacak.

M7 İŞLEMCİ AİLESİ İÇİN PLANLANAN TARİHLER

Şu anda ileri test aşamasında olan M7 işlemcili modellerin, 2027 yılının sonuna kadar piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.

Apple'ın 2027 başlarında standart M7 çipini tanıtmasının ardından birkaç ay sonra M7 Pro ve Max modellerini, 2028'de ise M7 Ultra versiyonunu duyurması bekleniyor..