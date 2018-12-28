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Apple'ın katlanabilen iPhone patenti ortaya çıktı

Apple'ın yeni bir patenti, katlanabilir iPhone'lar üzerinde çalışıldığını gösteriyor.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 15:25..
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Samsung'un ilk katlanabilir telefonunu gelecek yıl piyasaya süreceği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Geçtiğimiz kasım ayındaki Samsung Geliştirici Konferansı'nda, bu telefonun bir prototipi bile gösterilmişti.

apple

Katlanabilir akıllı telefonlar kimileri için çok beğenilse de, bazı kullanıcılar bu telefonlara beklenen ilgiyi göstermiyor. Peki katlanabilir telefonlar gelecekte popüler olabilir mi? Bu sorunun cevabını sadece Samsung araştırmıyor. Çıkan söylentilere göre Huawei'de bu telefonlar üzerinde çalışıyor.

Katlanabilir telefonlara bir ilgi de Apple cephesinden geldi. Apple'ın sahip olduğu bir patent, şirketin en azından katlanabilir bir iPhone yapmak için düşündüğünü bize gösteriyor.

apple

Yukarıdaki patent görüntüsü, bir OLED ekranın kullanımını gösteriyor. Apple artık LCD ekranları kullanmayı bırakıyor. Şirket, bükülebilen ekranlar için yeni bir ekran kaplaması geliştirdi. İlginç olan ise bu patentin, hem içeriye hem de dışarıya doğru katlanabilen bir ekrana ait olması.

Apple, bu katlanabilir telefonları ne zaman karşımıza çıkaracağı ise bilinmiyor. Ortaya çıkan bilgiler, şirketin en azından katlanabilir telefonlar üzerinde kafa yorduğunu gösteriyor.

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