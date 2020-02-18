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Apple'ın katlanabilir iPhone planlarını gösteren yeni patent

Apple'ın, katlanabilir telefonun menteşe tasarımını gösteren yeni bir patenti ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 18.02.2020 - 15:09..
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Samsung ve Huawei gibi akıllı telefon üreticilerinin kendi katlanabilir telefonlarını tanıtmasının ardından gözler Apple'a çevrilmişken, şirketin sahip olduğu yeni patentin detayları ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi Samsung, Galaxy Fold'u tanıttıktan sonra birçok sorunla karşılaştı ve bu sorunlardan en büyüğü, telefonun katlanabilmesini sağlayan menteşe sistemindeki hatalardı.

Apple'ın yeni patent görüntüleri ise, telefonun mükemmel bir şekilde katlanıp açılması için yeni menteşe teknolojisini gösteriyor.

Apple'ın katlanabilir iPhone planlarını gösteren yeni patent

APPLE'DAN YENİ MENTEŞE MEKANİZMASI

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından verilen ve MacRumors tarafından ortaya çıkarılan Apple patenti, menteşenin boşluğunu kapatmak için hareketli kanatlar kullanan ve telefon katlansa bile esnek panelin sabit durmasını sağlayan yeni bir menteşe mekanizmasını gösteriyor.

Katlanabilir akıllı telefon modellerinin arttığı son yıllarda, Samsung ve Huawei gibi üreticiler birçok menteşe sorunu yaşadı. Bu konuda başarılı olan tek telefon ise Motorola'nın katlanabilir telefonu RAZR oldu. Ancak RAZR'ın da gelecekte böyle bir sorun yaşamayacağı garanti değil.

(Görsel: Apple'ın menteşe patenti)

apple patnti

Kısacası; katlanabilir akıllı telefon üretmek isteyen şirketler, özellikle katlanabilen mekanizma menteşesi üzerinde oldukça ayrıntılı çalışmak zorunda. Bu nedenle Apple, kendi katlanabilir telefonundaki menteşenin sorunsuz olduğuna emin olmadan böyle bir cihazı karşımıza çıkarmayacak.

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Apple'ın katlanabilir iPhone planlarını gösteren yeni patent

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