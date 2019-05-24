Apple'ın Tesla'yı satın almak istediği ortaya çıktı

Roth Capital Partners'ın kıdemli araştırma analisti Craig Irwin, Apple'ın Tesla'yı hisse başı 240 dolardan 6 yıl önce satın almak istediğini açıkladı. Irvin, söz konusu teklifi birden fazla güvenilir kaynaktan doğrulattığını ancak iki şirketin imza aşamasına gelip gelmediğini bilmediğini söyledi.

Tesla şu anda hisse başına 200 dolar civarı bir değere sahip. Bu yüzden Apple'ın 6 yıl önce teklif ettiği 240 dolarlık fiyat Tesla için oldukça kârlı bir anlaşma olabilirdi.





Craig Irwin, günümüzde de hâlâ Apple'ın Tesla'ya ilgi duyduğunu savunuyor. Project Titan çalışmaları ile Apple'ın sürücüsüz bir elektrikli araç üzerinde çalıştığı biliniyor. Apple ayrıca son aylarda bazı üst düzey Tesla çalışanlarını da kendi bünyesine katmış durumda.

Bütün bu bilgiler göz önünde alındığında tıpkı 6 yıl önce olduğu gibi günümüzde de Apple'ın Tesla'yı satın almak istemesi kulağa hiç de mantıksız gelmiyor.

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