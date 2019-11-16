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Apple'ın üçüncü kez açığını buldu

Mersin'de teknoloji devi Apple'da daha önce bulduğu açık nedeniyle 500 lira ödül alan genç, yeni bir açık daha buldu. Genç, Apple'dan hem teşekkür e-maili aldı hem de 200 TL ile ödüllendirildi.

DHA | 16.11.2019 - 15:57..
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Mersin'in Silifke ilçesinde zamanının büyük bölümünü bilgisayar ve telefon başında geçiren 20 yaşındaki Çayan Temel, teknoloji devi Apple'ın açığını buldu.

Temel, "Daha öncede Apple'da iki açık bulmuştum. Şimdi yeni bir açık buldum, yetkili kişilerle mail ve telefon yolu ile görüşmem oldu." dedi.

Apple'ın üçüncü kez açığını buldu

SIRI UYGULAMASI AÇIK VERDİ

Bulduğu açığın Siri uygulaması üzerinde olduğunu ifade eden Temel, "Normalde, görüşmedeyken Siri'yi açamıyoruz ama yaptığım denemeden sonra ben çağrıdayken Siri'yi açtım. Aynı kişiyle ikili görüşme yaptım. Bu yaptığım işlemi Apple’a bildirdim. Yaptıkları incelemenin ardından teşekkür ettiler ve 200 TL ödül gönderdiler. Teşekkür mailimde ise şunlar yazıyordu, ‘Merhaba Çayan Bey, süpersiniz! Bildirdiğiniz hata için tüm ekibimiz olarak size sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni güncelleme ile (IOS 13.2.2) bulduğunuz sistem hatasına çözüm getirmiş bulunmaktayız. Sizin için ufak da bir sürpriz hazırladık. 200 TL ödülünüzü almak için lütfen IBAN, banka ve iletişim bilgilerinizi bu maile yanıtlayarak gönderebilirsiniz’ denildi." diye konuştu.

Apple'ın üçüncü kez açığını buldu

APPLE'DA 3, YOUTUBE'DE 2, E-DEVLET'TE 1 AÇIK BULDU

Amacının açık bulmak olmadığını kaydeden Çayan Temel, "Daha önce telefonda ücretsiz oyun oynama yolu arıyordum, bulunca da şirketlere bildiriyordum. Şirketler de kendilerine önlemler alıyorlardı. Şu ana kadar Apple'da 3, Youtube'da 2 ve e-devlet'te 1 açık buldum. Bulduğum açıkları kimseye söylemeden şirketlere ve firmalara bildirdim. Amacım firmaların ve şirketlerin zarar görmemesi. Apple benim mirasım oldu gibi bir şey. Apple'da hata var ve bunları keşfetmek benim için çok kolay. Apple'dan kazandığım paraları sanırım bir yerlere bağışlarım." diye konuştu.

Apple'ın üçüncü kez açığını buldu

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