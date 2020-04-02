Apple'ın ucuz iPhone modeli 15 Nisan'da tanıtılabilir

Apple'ın daha küçük ekranlı ve ucuz bir iPhone üretme hayali, iPhone 9 ile gerçek oluyor.

Özellikle, son dönemdeki satışlarının bir hayli düşmesiyle tekrar çıkışa geçmek isteyen Apple, iPhone 9 modelini daha ucuz tutarak, satışları yeniden artırmayı planlıyor.

iPhone 9, her ne kadar güçlü özelliklere sahip olsa da tasarım olarak iPhone 8'e benzeyecek. iPhone 11 modellerinde kullanılan A13 işlemcisinden gücünü alacak iPhone 9 modelinin, 3GB RAM kapasitesine sahip olması bekleniyor.

4.7 inçlik bir LCD ekranla karşımıza çıkması beklenen telefonun arka tarafında ise tek bir kamera yer alacak.

15 NİSAN'DA TANITILABİLİR

Yeni ortaya atılan iddialara göre Apple, iPhone 9 veya Phone SE 2 olarak adlandırılan yeni iPhone modelini 15 Nisan'da tanıtacak. Analist Jon Prosser, ayrıca telefonun 22 Nisan'da ülke pazarlarına gönderileceğini söylüyor.

KORONAVİRÜS APPLE'I ETKİLEDİ

iPhone 9 modelinin, ilk olarak mart ayında satışa çıkması bekleniyordu. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Apple'ın planlarını bozdu ve telefonun çıkış tarihi ertelendi.

Bu nedenle iPhone 9'un tanıtılacağı iddia edilen 15 Nisan tarihi, yeniden ertelenebilir.