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Apple'ın yeni oyun servisinin abonelik fiyatı belli oldu

Apple'ın oyun servisi Apple Arcade ile ilgili abonelik detaylarını sizler için derledik.

Haber Merkezi | 23.08.2019 - 12:54..
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Oyun sektöründeki savaşlar devam ediyor. Google, iddialı 'Stadia' oyun akış hizmetini açıkladıktan hemen sonra, Apple da 'Apple Arcade' olarak isimlendirdiği yeni oyun akış hizmetini açıklamıştı. Piyasadaki diğer oyun akış hizmetleri gibi, Apple Arcade kullanıcıların 100'ün üzerinde oyuna erişebildiği bir abonelik hizmeti sunacak.

apple arcade

APPLE OYUN KONUSUNDA İDDİALI

Apple Arcade platformuna oldukça güvenen Apple, oyun geliştiricileriyle yakın ilişkiler kuruyor. Şirket, hizmet kalitesini artırmak için platformda bulunacak oyunları tek tek özenle seçeceğini açıkladı.

Apple Arcade aynı zamanda, aile dostu oyunlara ev sahipliği yapacak. Bu nedenle platformda, çok fazla şiddet içeren oyunları görmeyi beklemeyin. Şirket, her yaştan oyuncuya hitap etmek için özgünlük, kalite, yaratıcılık ve eğlence üzerine odaklanacak.

apple

Apple Arcade sadece Apple ürünleri ile beraber kullanılabilecek. Bu hizmete yalnızca iPhone, iPad, Macbook veya Apple TV sahipleri erişebilecek. Erişmesi oldukça basit olacak Arcade platformu, App Store üzerinden kullanılabilecek.

APPLE ARCADE ABONELİK FİYATI

Apple'ın erken erişim programında ortaya çıkan bilgilere göre  iOS, Mac ve Apple TV kullanıcılarının erişebileceği Apple Arcade oyun servisi, ayda 4,99 dolardan kullanıcılara sunulacak. Apple'ın aynı zamanda kullanıcılara 1 aylık deneme süresi sunacağı da gelen haberler arasında.

Apple, yeni iPhone serisini tanıtacağı 10 Eylül tarihinde oyun akış serivisini de ilk kez tanıtacak. Yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız.

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