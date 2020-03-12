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Ara tatilin erkene alınması gündemde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak toplantının ardından okullarla ilgili kararı verilebileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 09:20..
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Ara tatilin erkene alınması gündemde

Dünyada birçok ülkede ölümlere neden olan koronavirüsün Türkiye'ye sıçraması, alınan tedbirler sayesinde gecikti. İlk vakanın görülmesinin ardından güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Yapılan toplantıların ardından en çok merak edilen konu, okulların tatil olup olmayacağı oldu.

BEŞTEPE'DE KORONA TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının ardından, karar verilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Candaş Tolga Işık'a konuşan Bakan Koca, "Bilim Kurulu’ndan değerlendirme alacağız, Milli Eğitim Bakanımızla birlikte son durumu ve bilimsel değerlendirmeleri Cumhurbaşkanımızla paylaşacağız. Ve bir karar vereceğiz.

ARA TATİLİN ERKENE ALINMASI...

Bu yönde bir karar çıkarsa ara tatilin erkene alınması şeklinde olur muhtemelen... Çocuklarda korona ölümcül değil ama o yaş grubuna bulaştığında, toplumdaki yayılma hızı bir anda birkaç kat birden artıyor. Bu önemli.

ÇİN VE İRAN'DAKİ SALGINLARI ATLATTIK, AVRUPA'DAN GELDİ

Çin’deki büyük dalgayı atlattık. Burnumuzun dibindeki İran’daki salgını atlattık. Ama Avrupa kısmından gelen dalgadan maalesef etkilendik. Günlerdir söylüyorum: Avrupa, koronayla ilgili yeterli tedbirleri almadı. Ama biz gereken tedbirler neyse en agresif şekilde alacağız.

YAŞLILAR İKİ KAT FAZLA DİKKATLİ OLMALI

Avrupa’dan giriş çıkışlar noktasında, okullar noktasında Bilim Kurulu yarın nasıl bir değerlendirme yaparsa, onun gereğini hiç tereddüt etmeden yapacağız. Bu süreçte özellikle yaşlılarımız, lütfen iki kat daha fazla dikkatli ve tedbirli davransınlar." ifadelerini kullandı.

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