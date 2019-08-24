Arabuluculuk sınavına 5 günde 7 bin başvuru

Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da gerçekleştirilecek, başarılı olan 5 bin kişinin görevlendirileceği arabuluculuk sınavına ilişkin başvuru sürecinin ilk 5 gününde, 7 bin kişi müracaatta bulundu.

BAŞVURULAR 19 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

24 Kasım'da yapılacak arabuluculuk sınavına yönelik başvuru süreci 19 Ağustos'ta başladı.

REKOR MÜRACAAT

Dün itibarıyla başvuruların alındığı ilk 5 günde, 7 bin kişi sınava girmek için müracaat etti. Başvurular; elektronik ortamda "e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza" kullanılarak, UYAP Arabulucu Portalı üzerinden gerçekleştiriliyor.

5 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK

Son başvuru tarihi 2 Eylül olan sınava, zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları girebiliyor. Sınavda başarılı olan 5 bin kişi, arabulucu olarak göreve başlayacak.