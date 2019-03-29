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Araç çaldı, nezaketi elden bırakmadı

Antalya'da araç çalan alkollü şahıs, benzin istasyonuna gitti. Yakıt alan şahıs, ücreti pompacının görebileceği bir yere bırakarak uzaklaştı. Çalıntı araç, kaza yapmış halde bulundu.

İHA | 29.03.2019 - 11:32..
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlar, bir aracın kaza yapmış olduğunu gördü. Olay hemen polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine giden trafik ekipleri, kapıları açık olan ve içinde kimsenin bulunmadığı otomobili yediemin otoparkına çektirdi.

Araç çaldı, nezaketi elden bırakmadı

ÇALINTI MÜRACAATI YAPILMADI

Bu sırada olay yerine gelen bir kişi, aracın kardeşine ait olduğunu ve gece evinin önünden çalındığını iddia etti. Yapılan araştırmalarda aracın çalındığına dair bir müracaata rastlanmazken, jandarma eşliğinde aracın sahibi olduğu belirlenen Rıza Kulaç olay yerine geldi. Kulaç gece 24.00 sıralarında aracı park ettiğini, sabah kalktığında ise bulamadığını söyledi.

Araç çaldı, nezaketi elden bırakmadı

AKIRYAKIT İSTASYONUNDAN BENZİN ALDI, PARAYI VERMEDEN GİTMEDİ

Diğer taraftan kaza yapan araç gece 03.40 sıralarında Sarılar Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonundan yakıt alırken, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın içerisinde 3-4 gencin bulunduğu ve sürücü gencin sarhoş olduğu gözlendi. Yakıt almak için önce ceplerinde para arayan gencin, ardından bulduğu parayı eli dolu olan pompacıya vermek yerine yere bıraktığı da dikkatlerden kaçmadı.

Araç çaldı, nezaketi elden bırakmadı

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