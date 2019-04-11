taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.71885
Euro
6.46235
Altın
1304.145
Borsa
97233.97
Gram Altın
239.913

Araç kullanırken direksiyonu söktü

Trafik magandası bu kez Bursa'da ortaya çıktı. Kullandığı otomobilinin direksiyonunu söken sürücü, bu şekilde bir süre ilerledi. Sürücünün arkadaşı da bu anları kaydetti.

İHA | 11.04.2019 - 12:50..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde A.A., arkadaşları ile beraber gezerken oldukça tehlikeli bir şova imza attı.

DIŞARIDA SALLADI, ARKADAŞI ÇEKTİ

16 K plakalı otomobili ile yolda seyir halinde ilerleyen A.A., bir anda direksiyonu yerinden söktü ve aracın camından dışarıya çıkarıp sallamaya başladı. O esnada da beraber gezdikleri bir arkadaşı o anları kaydedip yayınladı.

Seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu söken sürücü İZLE

MAHKEMEYE ÇIKACAK, DOKTOR KONTROLÜNDEN GEÇECEK

İhbar üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler harekete geçti. Plakadan telefon numarasına ulaşılan A.A., aracı ile beraber emniyete davet edildi. A.A.'ya, "Trafik düzenini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı. Aracı bağlanarak otoparka çektirilen, ehliyetine el konulan sürücü hem mahkemeye çıkacak hem de ehliyetini tekrar almak için doktor kontrolünden geçecek.

Araç kullanırken direksiyonu söktü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sudan'da darbe

Sudan'da darbe

307
Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

419
CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

408
Ezgi Mola: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Ezgi Mola: Sülalesiyle birlikte yok olsun

117
Sudan'daki darbede ABD'nin parmağı var

Sudan'daki darbede ABD'nin parmağı var

122
Saadet'in binasında icra işlemi gerçekleşti

Saadet'in binasında icra işlemi gerçekleşti

167
CHP'li başkan kurban kestirdi

CHP'li başkan kurban kestirdi

143
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir