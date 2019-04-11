Araç kullanırken direksiyonu söktü

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde A.A., arkadaşları ile beraber gezerken oldukça tehlikeli bir şova imza attı.

DIŞARIDA SALLADI, ARKADAŞI ÇEKTİ

16 K plakalı otomobili ile yolda seyir halinde ilerleyen A.A., bir anda direksiyonu yerinden söktü ve aracın camından dışarıya çıkarıp sallamaya başladı. O esnada da beraber gezdikleri bir arkadaşı o anları kaydedip yayınladı.

Seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu söken sürücü İZLE

MAHKEMEYE ÇIKACAK, DOKTOR KONTROLÜNDEN GEÇECEK

İhbar üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler harekete geçti. Plakadan telefon numarasına ulaşılan A.A., aracı ile beraber emniyete davet edildi. A.A.'ya, "Trafik düzenini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı. Aracı bağlanarak otoparka çektirilen, ehliyetine el konulan sürücü hem mahkemeye çıkacak hem de ehliyetini tekrar almak için doktor kontrolünden geçecek.