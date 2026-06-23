Araç muayene istasyonlarında karta komisyon derdi bitecek

Araç muayene istasyonlarında kredi ve banka kartlarıyla yapılan ödemelerden komisyon kesilmesi sorunu yaşanıyor.

Araç muayene hizmetlerini 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacak Turka, bu konuda uygulamanın değişeceğini açıkladı.

Buna göre, 15 Ağustos 2027'den itibaren Turka, araç muayenelerinde kartlı ödemelerden komisyon almayacak.

81 İLDE 249 SABİT, 100 MOBİL İSTASYON KURULACAK

Türkiye genelinde 81 ilde kuracağı 249 sabit ve 100 mobil istasyonla araç muayene hizmetlerinde yeni döneme hazırlanan şirket, söz konusu hizmeti hızlı, erişilebilir ve kullanıcı odaklı hale getirmeyi amaçlıyor.

Yoğun bir yatırım programı yürüttüklerine değinen Salman, "Şartnamede yer alan 75 mobil istasyona ek olarak, ilk aşamada 100 mobil istasyonu devreye almayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemde mobil istasyon sayısını 250'ye ulaştırmayı planlıyoruz. Mobil istasyonlarımız sayesinde araç sahiplerine bulundukları bölgelerde daha kolay erişim imkanı sunarken, kartlı ödemelerde komisyon uygulamayarak hizmet deneyimini daha da iyileştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

YILDA YAKLAŞIK 16 MİLYON ARAÇ MUAYENESİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, trafikte 34 milyondan fazla aracın bulunduğu Türkiye'de, tekrar muayenelerle yılda yaklaşık 16 milyon araç muayenesi gerçekleştirildiğini belirtti.



