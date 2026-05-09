Araç muayenesinde TÜVTÜRK dönemi sona eriyor

Türkiye'de araç muayene hizmetlerinin özel sektör modeliyle dönüşüm süreci, ilk kez 2004 yılında başlamıştı.

İHALEYİ KAZANAN FİRMA BELLİ OLDU

Danıştay başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının onaylarından sonra hizmetler, 2007 yılında TÜVTÜRK'e verilmişti.

Mevcut lisans süresinin sona yaklaşmasıyla 20 yıllık yeni döneme ilişkin ihale süreci başlatılmıştı.

MOI Ortak Girişim Grubu (TURKA), toplam 1,72 milyar ABD doları ile en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanmıştı.

HUKUKİ SÜREÇLERİN TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Süreç ilgili kamu kurumları kararıyla resmiyet kazanmıştı.

İmtiyaz Sözleşmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) 26 Mayıs 2025 tarihli yazısıyla Danıştay’ın görüş ve onay sürecine sunuldu.

TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, "Danıştay değerlendirmesi ile ilgili bakanlık ve tüm ilgili kurumların onay süreçlerinin sonuçlanması bekleniyor. Sözleşme imza aşamasına ise tüm yasal ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından geçilecek. İhale şartnamesinde yer alan ödeme süreci de Danıştay onayı sonrasında başlayacak.” dedi.

"OLAĞAN SÜREÇ İŞLİYOR"

Salman, süreçlerin olağan kamu prosedürleri çerçevesinde ilerlediğini belirterek, "Şu anda Danıştay onay süreci devam ediyor. İlgili bakanlık ve kamu kurumlarının onaylarının tamamlanmasını bekliyoruz. Araç muayene hizmetleri gibi stratejik öneme sahip bir alanda tüm süreçler ilgili kamu otoritelerinin koordinasyonunda ve doğal işleyişi içinde ilerliyor. Tüm onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından TURKA olarak 15 Ağustos 2027 itibarıyla araç muayene hizmetlerini devralacağız." dedi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"2025 verilerine göre Türkiye’de tekrar muayenelerle birlikte yıllık araç muayene sayısı 16 milyona yaklaşırken, her yıl 1 milyondan fazla yeni araç trafiğe çıkıyor. Artan araç parkı ile birlikte araç muayene hizmetlerinin stratejik öneminin de büyüdüğü belirtiliyor.

YAPAY ZEKA SİSTEMLER ENTEGRE EDİLECEK

Öte yandan TURKA’nın, yeni dönem hazırlıkları kapsamında yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı örnek yeni nesil istasyonunu kısa süre içinde devreye alması planlanıyor. Aynı zamanda AR-GE merkezi olarak konumlandırılacak istasyonda; çok noktalı kamera altyapıları, lazer tarayıcılar ve yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojileri gibi yeni nesil araç muayene sistemlerinin test edilmesi hedefleniyor."