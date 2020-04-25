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Aracını koronavirüse benzeten Hindistanlı

Hindistan'da bir sağlık çalışanı, salgına dikkat çekmek için aracını koronavirüsün modeliyle kapladı.

REUTERS |
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Aracını koronavirüse benzeten Hindistanlı

Hindistan'da ilginç görüntüler kayda geçti.

Chennai şehrinde koronavirüs salgınına dikkat çekmek isteyen bir belediye sağlık görevlisi, aracını virüsün yapısına benzer bir şekilde kapladı.

KORONAVİRÜSLÜ ARABA

Görenler tarafından şaşkınlıkla izlenen kişi, ülkede devam etmekte olan karantina sürecine dikkat çekmek istediğini ifade etti.

Hindistan'da 24 Mart'ta ilan edilen ve 3 Mayıs'a kadar sürmesi planlanan sokağa çıkma yasağı, 20 Nisan'da kısmen hafifletilmişti.

Aracını koronavirüse benzeten Hindistanlı

HİNDİSTAN'DA SON DURUM

24 bin 530 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede, şimdiye kadar 780 kişi yaşamını yitirdi.

Aracını koronavirüse benzeten Hindistanlı

Aracını koronavirüse benzeten Hindistanlı

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