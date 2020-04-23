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Aracıyla yolda uyuyan köpeği ezdi

Antalya'da yol ortasında yatan köpek, bir aracın üzerinden geçmesi sonucu yaralanırken, gözaltına alınan sürücüye para cezası verildi.

DHA |
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Aracıyla yolda uyuyan köpeği ezdi

Dün akşam saatlerinde Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi'nde, mahallelinin çok sevip, beslediği 'Nisan' adlı köpek yolda yatarken, kimliği belirlenemeyen sürücü, 07 NSF 55 plakalı hafif ticari aracıyla hayvanın üzerinden geçti.

Aracıyla yolda uyuyan köpeği ezdi

"KİME ŞİKAYET EDERSENİZ EDİN" DEDİ

Olayı görenler sürücüye tepki gösterirken, duruma aldırış etmeyen sürücünün "Gidin kime şikayet ederseniz edin" diyerek mahalleliyle tartıştığı öne sürüldü. Yaralı köpeğin yardımına mahalleli koştu. Kimliği belirsiz sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Aracıyla yolda uyuyan köpeği ezdi

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde sürücünün yol ortasında yatan köpeğe doğru yaklaştığında yavaşladığı ancak tekrar hızlanıp, hayvanın üzerinden geçtiği anlar yer aldı.

Aracıyla yolda uyuyan köpeği ezdi

PARA CEZASI UYGULANDI

Sürücü, mahallelinin şikayeti sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan sürücü, polis merkezindeki ifadesinin ardından adliye sevk edildi. 940 TL idari para cezası uygulanan sürücü,  serbest bırakıldı.

Aracıyla yolda uyuyan köpeği ezdi

Aracıyla yolda uyuyan köpeği ezdi






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