Araçlarda zorunlu ekipman listesi değişti! Muayenede kusur sayılacak: İşte yeni liste

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni düzenleme geldi.

Yeni düzenlemeyle birlikte araçlarda bulunması gereken ekipmanlara yenileri eklendi.

Yangın tüpü, reflektör ve ilk yardım setinin yanı sıra artık pense, tornavida ve yedek ampuller de zorunlu hale geldi.

Ayrıca stepne ya da lastik şişirme kiti, çekme halatı, kriko ve bijon anahtarı gibi ekipmanların da araçta bulundurulması gerekiyor.

BİRÇOK ARAÇTA EKSİK

Yeni kuralların duyurulmasının ardından bazı araç sahipleri, araçlarında gerekli ekipmanların tam olmadığını ifade etti. Özellikle küçük tamir ekipmanlarının birçok araçta bulunmadığı belirtildi.

UZMANLARDAN YAZ AYI UYARISI

Uzmanlar, özellikle sıcak havalarda araç yangınlarının daha sık yaşanabileceğine dikkat çekti. Böyle durumlarda akü kutup başlarını sökmek veya acil müdahalede bulunmak için tornavida ve benzeri ekipmanların hayati önem taşıdığı vurgulandı. Tornavidanın aynı zamanda araç ampullerinin değiştirilmesinde de gerekli olduğu belirtildi.

EKSİK EKİPMANA CEZA VAR

Denetimlerde zorunlu ekipmanların eksik olduğunun tespit edilmesi halinde sürücülere 1.246 lira idari para cezası uygulanabilecek. Ayrıca eksik ekipmanların araç muayenesinde “ağır kusur” sayılabileceği ve araçların muayeneden geçemeyebileceği ifade edildi.