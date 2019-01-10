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Arap Birliği daimi temsilcileri toplandı

Arap Birliği, Genel Sekreter Yardımcısı Halid el-Habbes başkanlığında daimi temsilciler seviyesinde Mısır’ın başkenti Kahire’deki yerleşkesinde bir araya geldi.

AA | 10.01.2019 - 04:23..
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Mısır’ın devlet gazetelerinden El-Ahbar el-Yevm’in konu ile ilgili haberine göre, toplantıda Arap ülkeleri dışişleri bakanları ve AB ülkeleri dışişleri bakanlarının katılımıyla 4 Şubat’ta Brüksel’de yapılacak toplantının hazırlıkları değerlendirildi.

Brüksel’de 4 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan toplantıda da 24-25 Şubat tarihinde Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenmesi planlanan Arap-AB ülkeleri zirvesinin değerlendirilmesi bekleniyor.

İLK KEZ DÜZENLENECEK

İlk kez düzenlenecek olan zirve için ev sahibi Mısır ile koordineli hazırlıklar yapıldığı bildirildi.

Yerel basında Arap Birliği’nin bugünkü toplantısında Suriye’nin üyeliğinin tekrar aktifleştirilmesi konusunun da gündeme getirileceği yer almıştı. Konu ile ilgili Arap Birliği yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

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