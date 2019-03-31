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Arap Birliği Zirvesi'nde uyku

Tunus'ta toplanan 30'uncu Arap Birliği, içerisinde Golan Tepeleri'nin de bulunduğu kritik konuları konuşmak için bir araya geldi. Zirve'ye, tartışılan konulardan çok uyuyanlar damgasını vurdu.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 15:38..
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Arap coğrafyasının en kritik bölgelerinden biri olan Golan Tepeleri'nin ABD eliyle İsrail'e verilmesinin yankıları, halen devam ediyor. Bu konu hakkında görüşmek ve kritik meseleleri ele almak üzere bu yıl 30'uncusu düzenlenen Arap Birliği Zirvesi, Tunus'ta gerçekleştiriliyor.

Kritik Zirve'de bu kadar önemli konular görüşülürken, Arap Birliği üyelerinin arasında her yıl olduğu gibi bu yıl da uyuyanlar dikkat çekti.

Arap Birliği Zirvesi'nde uyku

UYKUYA DALDI

Arap Birliği Zirvesi'nin açılışında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz konuşma gerçekleştirirken, zirvenin en önemli maddelerine geçileceği sırada üye devlet liderleri uyuyakaldı.

Canlı olarak yayınlanan Zirve'nin açılışında Komorlar Devleti liderinin, kameralar karşısında sızdığı görüldü.

Arap Birliği Zirvesi'nde uyku

ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ

Her yıl gerçekleştirilen Zirve'de, Arap Birliği temsilcileri bölgeye ilişkin önemli konuları değerlendirirken, her yıl bu toplantılarda uyuyan liderler kameralara yansıyor.

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