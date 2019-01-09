Arap Birliği'nden Esad'a davet

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, başkent Kahire'de ağırladığı Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile ortak basın toplantısında, Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin yeniden aktif hale getirilmesinin, Arap Birliği Konseyi'nin kararı ve mart ayındaki zirve sonuçlarına bağlı olduğunu söyledi.

Suriye'ye ülkenin güvenliği, istikrarı ve egemenliğinin korunması konusunda gereken adımları atması ve Arap Birliği'ne dönüş hazırlıkları yapması çağrısında bulunan Şukri, "Aksi halde üyeliğinin aktifleştirilmesi konusunda değişen bir şey olmayacaktır" dedi.

"OLUMLUYA DÖNÜYOR"

Askeri çözüm yollarının Suriye halkının yükünü ağırlaştırmanın dışında hiçbir sonuç vermediğini belirten Şukri, Suriye'de işlerin olumlu yöne evrilmesine dair umutlarını dile getirdi.

8 YIL GEÇTİ

Suriye'nin Arap Birliği üyeliği Kasım 2011'de dondurulmuş, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri Mart 2012'de Şam'dan büyükelçilerini geri çekmiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da 2012 içinde Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.